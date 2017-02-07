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Мальчик погиб под лавиной в Тюпском районеМальчик погиб под лавиной в Тюпском районеС.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"

Правительство ищет инвесторов на реализацию Госпрограммы развития ирригации

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408613-ru.html

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7 февраля 2017, 14:20       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по проекту Государственной программы развития ирригации КР на 2017-2026 годы, сообщает пресс-служба правительства.
"Учитывая значимость развития ирригации, необходимо уделять значительное внимание ее развитию и реализации водохозяйственных инвестиционных проектов. Программа позволит решить комплекс проблем, в частности, обеспечение продовольственной безопасности, сокращение бедности и миграции сельского населения", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
По информации директора Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбека Таштаналиева, программа направлена на обеспечение новыми орошаемыми землями сельских жителей для выращивания сельхозпродукции, улучшение социально-экономического положения и развитие регионов, решение вопросов продовольственной безопасности и сокращение бедности.
"По его данным, программа позволит при выделении 58,8 млрд сомов ввести 65,5 тысяч га новых орошаемых земель, на 51 тысячу га повысить водообеспеченность земель, 9,5 тысяч га перевести с машинного на самотечное орошение, на 50 тысяч га улучшить мелиоративное состояние земель. Планируется, что земельные наделы получат около 242 тысяч человек. Введенные новые орошаемые земли не только создадут новые рабочие места, но и при пересчете на среднюю арендную плату позволят ежегодно получать около 1,5 млрд сомов", – говорится в сообщении.
Кокумбек Таштаналиев проинформировал, что объекты, предлагаемые к реализации в рамках программы, разбиты на три приоритета. Финансовыми источниками определены как внутренние, так и внешние источники.
В этой связи Жээнбеков поручил провести работу по поиску инвесторов для финансирования данных объектов с тем, чтобы не создавать нагрузку на республиканский бюджет. Проект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства.

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