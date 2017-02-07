Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГНС и JICA запустили проект по улучшению кадрового потенциала Налоговой службыГНС и JICA запустили проект по улучшению кадрового потенциала Налоговой службыЧПП КР Б.Отунбаев провел встречу с Председателем Мосгордумы А.ШапошниковымЧПП КР Б.Отунбаев провел встречу с Председателем Мосгордумы А.Шапошниковым

Ученые вывели формулу для получения "Оскара"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354984_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408612-ru.html

Похожие новости

Новый Уголовный кодекс: для заключенных отменили ограничения на получение посылок

Для осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.Асаналиев

Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу

Департамент науки Минобразования предоставит грант молодым ученым до 35 лет

Минобразования в 2017 году выделило 3 млн сомов на гранты молодым ученым до 35 лет

7 февраля 2017, 13:50       Комментарии

Австралийские психологи выяснили, какие факторы являются определяющими, чтобы с большей вероятностью получить премию "Оскар". Результаты соответствующего исследования были опубликованы в British Journal of Psychology, коротко о них рассказывает Лента.ру.
Согласно выводам ученых, наибольшим потенциалом обладают американские актеры, которые играют в фильмах, отображающих американскую культуру.
В основу анализа легли киноленты и исполнители, ставшие лауреатами "Оскара" с 1968 года, а также номинанты, не получившие награды. Исследование показало, что около 69 процентов оскароносных актеров - американцы.
Также оказалось, что 88 процентов картин, получивших "Оскар", повествуют об американской культуре.
Полученные результаты сравнивались с выводами, сделанными относительно британской кинопремии BAFTA. При этом выяснилось, что среди лауреатов BAFTA также преобладают американцы. Для британского актера шанс получить английскую награду на 126 процентов больше, чем получить "Оскар".
В этом году церемония награждения премией "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929-м и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум