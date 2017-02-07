Новогодние чудеса. Президент подарил щенков двум юным бишкекчанкам

7 февраля 2017, 13:55 Комментарии

Самира и Хадижа, будто бы сговорившись, перед Новым годом написали письмо президенту страны о своей мечте. Юные бишкекчанки попросили главу государства подарить им друга - породистых щенков.

Новогодние праздники прошли, заканчивается зима. Самира и Хадижа ходят в школу и, скорее всего, подумали, что мечта останется мечтой.

Но чудеса все же случаются. Каково было их удивление, когда им позвонили и попросили забрать подарки. Глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев от имени президента Алмазбека Атамбаева подарил бишкекчанкам щенков породы западносибирской лайки.

Мечта девочек сбылась, теперь в их доме будут жить два замечательных друга.