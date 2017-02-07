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Новогодние чудеса. Президент подарил щенков двум юным бишкекчанкам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354982_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408611-ru.html

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Алмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков

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7 февраля 2017, 13:55       Комментарии

Самира и Хадижа, будто бы сговорившись, перед Новым годом написали письмо президенту страны о своей мечте. Юные бишкекчанки попросили главу государства подарить им друга - породистых щенков.
Новогодние праздники прошли, заканчивается зима. Самира и Хадижа ходят в школу и, скорее всего, подумали, что мечта останется мечтой.
Но чудеса все же случаются. Каково было их удивление, когда им позвонили и попросили забрать подарки. Глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев от имени президента Алмазбека Атамбаева подарил бишкекчанкам щенков породы западносибирской лайки.
Мечта девочек сбылась, теперь в их доме будут жить два замечательных друга.

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