Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"НЦФ: Заявления о смерти двух пациентов из-за ФС-1 основаны на домыслахНЦФ: Заявления о смерти двух пациентов из-за ФС-1 основаны на домыслах

Библиотеки за литературный язык в общественных местах. От слов к делу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354983_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408608-ru.html

Похожие новости

Линейный ускоритель будет на балансе общественного фонда "Апаке"

В Бишкеке учредили общественный благотворительный фонд "Апаке"

В Кыргызстане преступлений в общественных местах стало больше

В общественном транспорте Бишкека увеличится зона WI-FI

В общественном транспорте Бишкека увеличивается зона WI-FI

7 февраля 2017, 14:14       Комментарии

В библиотеке № 5 имени К. Тыныстанова прошла акция, посвященная вежливости и отказа от использования в своей речи ненормативной лексики.
Организатором выступила столичная централизованная библиотечная система. Участниками акции были распространены листовки о призыве отказаться от использования ругательных слов.
Всего в мероприятии было задействовано около 40 человек, сообщает заведующая библиотеки им. К. Тыныстанова Багым Нарбаева.
"Сделали небольшие буклетики с напоминаниями о том, что за ненормативную лексику могут оштрафовать, прикрепили их к шарикам с надписью "Не матерись". В основном эта акция направлена на подростков, чтобы они знали, что нельзя материться. Мы ходили по своему району и раздавали эти сувениры. У нас есть спортплощадка, там после трех часов дети постоянно играют, там мы тоже рассказали о том, что лучше разговаривать литературно", - рассказала Нарбаева.
Отметим, что за нецензурную брань и распитие алкоголя в общественных местах в прошлом году правоохранительные органы взыскали штрафы на общую сумму 9,5 мил сомов. С января по ноябрь 2016 года сотрудники милиции выявили около 15 тысяч административных правонарушений по статьям, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум