"Nur.kz": Либо ты, либо вся семья: Раскрыли секрет игры "Синий кит" с самоубийством

7 февраля 2017, 13:59 Комментарии

Nur.kz. В социальных сетях все сильнее разгорается обсуждение жуткой игры с самоубийством подростков. Некоторые попытались связаться с "кураторами", так называют организаторов игры, и раскрыли основной секрет - зачем подростки решаются на последний шаг.

Игра состоит из 50 заданий. Первое – порезать вены и нарисовать на руке лезвием кита. Последнее – повеситься или спрыгнуть.

Эксперты "Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей" начала изучать игру "Синий кит" и призвала казахстанцев обезопасить детей от нее, сообщает Tengrinews.kz.

Ассоциация призывает родителей обратить внимание на поведение детей и заглянуть в их сотовые телефоны. Управляют ребенком через переписку.

Один из пользователей провел эксперимент и вступил в игру. Ему стало интересно, почему после 50 дней люди решают покончить с собой.

Как оказалось, на 50 день детям скидывают ссылку, перейдя по которой организаторы получают информацию об IP-адресе. Через 10 минут присылают сообщение: "Если не покончишь с собой, я убью твоих родных" вместе с адресом и номером квартиры.

По словам пользователя, ребенка ставят перед выбором либо он, либо вся семья: "если любишь = действуй". После этого ребенок срывается и решается на суицид.

А некоторые пользователи начали злить организаторов и издеваться над ними.

Напомним, что игра "Синий кит" или "Тихий дом" стала распространяться в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра.

Позже стало известно о возможной жертве игры в Кыргызстане. Мальчик спрыгнул с крыши в 4 утра.