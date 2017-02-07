ГНС и JICA запустили проект по улучшению кадрового потенциала Налоговой службы

7 февраля 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР и представители Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане дали старт совместному проекту по улучшению кадрового потенциала сотрудников налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Церемония подписания Протокола обсуждений по внедрению проекта "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС при ПКР" состоялась в пресс-центре ведомства. В мероприятии приняли участие председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов, его заместитель Расым Айдралиева, постоянный представитель Японского агентства JICA Казухико Кикучи и другие.

Председатель ГНС подчеркнул важное значение проекта в создании системы повышения кадрового потенциала налоговой службы КР.

Как он отметил, в течение всего 2016 года проведена огромная подготовительная работа в рамках реализации проекта по улучшению системы развития человеческих ресурсов в ГНС КР. В частности, JICA совместно с ГНС были проведены базовые исследования, разработана матрица дизайна проекта.

Проект рассчитан на три года и состоит из двух компонентов: развитие человеческих ресурсов в ГНС и разработка модулей обучения (учебной программы) для каждого учебного курса отдельно, включая внедрение системы дистанционного обучения, что особенно востребовано в Кыргызстане. В рамках проекта будет также затронуто направление по развитию мотивации налогоплательщиков. В этих целях будут разработаны специальные учебные материалы, обучены тренера, проведены пилотные обучения сотрудников ГНС, тренеров по обучению налогоплательщиков, и в первую очередь учеников старших классов общегосударственных школ и студентов неэкономических учебных заведений – будущих налогоплательщиков Кыргызстана.

"Результатом реализации проекта станет повышение потенциала налоговых сотрудников, что, в свою очередь, положительно повлияет на повышение эффективности и результатов деятельности налоговой службы, позволив более эффективно реализовывать стоящие перед ведомством задачи", - сказал глава ГНС.

В этой связи он напомнил, что развитие кадрового потенциала является одной из четырех приоритетных направлений программного документа ведомства – Стратегии развития ГНС на 2015-2017 годы.

По словам О.Абдыкаимова, для ГНС не менее важным является также повышение налоговой культуры будущих налогоплательщиков Кыргызстана.

В заключение глава ГНС поблагодарил Казухико Кикучи за поддержку проекта и заверил, что ведомство приложит максимум усилий для его успешной реализации.

Постоянный представитель Японского агентства JICA Казухико Кикучи напомнил, что в этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.

Казухико Кикучи выразил уверенность в достижении целей, заложенных в совместном проекте, отметив, что за время его реализации планируется создать систему по развитию человеческих ресурсов ГНС путем внедрения дистанционного обучения. Будут обучены тренеры и сотрудники, управляющие IT системами, пилотное обучение пройдут сотрудники ГНС.

На основе результатов пилотного обучения будет разработан план развития человеческих ресурсов в ГНС, основные моменты которого в свою очередь будут рекомендованы ГНС для включения в "Стратегию развития ГНС на 2018-2020 годы".

Напомним, ранее для реализации задач по достижению этой цели ГНС обратилось в JICA с проектным предложением относительно обучения сотрудников, которое было одобрено Японским правительством.