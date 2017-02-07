Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ташкенте горит кыргызский ресторан "Манас" (фото)В Ташкенте горит кыргызский ресторан "Манас" (фото)Ученые вывели формулу для получения "Оскара"Ученые вывели формулу для получения "Оскара"

ГНС и JICA запустили проект по улучшению кадрового потенциала Налоговой службы

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-i-jic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408606-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"

Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС будет внесен на рассмотрение Совета ЕЭК

Налоговая служба улучшает кадровый потенциал

Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о международной чрезвычайной помощи

Румыния: законопроект отозван, но протесты продолжаются

7 февраля 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР и представители Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане дали старт совместному проекту по улучшению кадрового потенциала сотрудников налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
Церемония подписания Протокола обсуждений по внедрению проекта "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС при ПКР" состоялась в пресс-центре ведомства. В мероприятии приняли участие председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов, его заместитель Расым Айдралиева, постоянный представитель Японского агентства JICA Казухико Кикучи и другие.
Председатель ГНС подчеркнул важное значение проекта в создании системы повышения кадрового потенциала налоговой службы КР.
Как он отметил, в течение всего 2016 года проведена огромная подготовительная работа в рамках реализации проекта по улучшению системы развития человеческих ресурсов в ГНС КР. В частности, JICA совместно с ГНС были проведены базовые исследования, разработана матрица дизайна проекта.
Проект рассчитан на три года и состоит из двух компонентов: развитие человеческих ресурсов в ГНС и разработка модулей обучения (учебной программы) для каждого учебного курса отдельно, включая внедрение системы дистанционного обучения, что особенно востребовано в Кыргызстане. В рамках проекта будет также затронуто направление по развитию мотивации налогоплательщиков. В этих целях будут разработаны специальные учебные материалы, обучены тренера, проведены пилотные обучения сотрудников ГНС, тренеров по обучению налогоплательщиков, и в первую очередь учеников старших классов общегосударственных школ и студентов неэкономических учебных заведений – будущих налогоплательщиков Кыргызстана.
"Результатом реализации проекта станет повышение потенциала налоговых сотрудников, что, в свою очередь, положительно повлияет на повышение эффективности и результатов деятельности налоговой службы, позволив более эффективно реализовывать стоящие перед ведомством задачи", - сказал глава ГНС.
В этой связи он напомнил, что развитие кадрового потенциала является одной из четырех приоритетных направлений программного документа ведомства – Стратегии развития ГНС на 2015-2017 годы.
По словам О.Абдыкаимова, для ГНС не менее важным является также повышение налоговой культуры будущих налогоплательщиков Кыргызстана.
В заключение глава ГНС поблагодарил Казухико Кикучи за поддержку проекта и заверил, что ведомство приложит максимум усилий для его успешной реализации.
Постоянный представитель Японского агентства JICA Казухико Кикучи напомнил, что в этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.
Казухико Кикучи выразил уверенность в достижении целей, заложенных в совместном проекте, отметив, что за время его реализации планируется создать систему по развитию человеческих ресурсов ГНС путем внедрения дистанционного обучения. Будут обучены тренеры и сотрудники, управляющие IT системами, пилотное обучение пройдут сотрудники ГНС.
На основе результатов пилотного обучения будет разработан план развития человеческих ресурсов в ГНС, основные моменты которого в свою очередь будут рекомендованы ГНС для включения в "Стратегию развития ГНС на 2018-2020 годы".
Напомним, ранее для реализации задач по достижению этой цели ГНС обратилось в JICA с проектным предложением относительно обучения сотрудников, которое было одобрено Японским правительством.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум