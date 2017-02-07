Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанцы читают "Евгения Онегина" — конкурс в ИнтернетеКыргызстанцы читают "Евгения Онегина" — конкурс в ИнтернетеПо Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраляПо Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

Президент А.Атамбаев подарил щенков двум маленьким бишкекчанкам

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408605-ru.html

Похожие новости

Атамбаев подарил щенков лайки двум девочкам

Новогодние чудеса. Президент подарил щенков двум юным бишкекчанкам

Алмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страны

7 февраля 2017, 14:01       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Глава Ленинской районной администрации г.Бишкек Нурдин Тынаев от имени президента КР Алмазбека Атамбаева подарил маленьким бишкекчанкам щенков породы западносибирской лайки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Перед празднованием Нового года маленькие Самира и Хадиже обратились к президенту КР А.Атамбаеву с просьбой подарить им породистых щенков. Мечта девочек сбылась, теперь в их доме будут жить два замечательных друга.
"Девочки счастливы", - отметили в пресс-службе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум