Президент А.Атамбаев подарил щенков двум маленьким бишкекчанкам

7 февраля 2017, 14:01 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Глава Ленинской районной администрации г.Бишкек Нурдин Тынаев от имени президента КР Алмазбека Атамбаева подарил маленьким бишкекчанкам щенков породы западносибирской лайки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Перед празднованием Нового года маленькие Самира и Хадиже обратились к президенту КР А.Атамбаеву с просьбой подарить им породистых щенков. Мечта девочек сбылась, теперь в их доме будут жить два замечательных друга.

"Девочки счастливы", - отметили в пресс-службе.