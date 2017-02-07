Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опрос "ВБ": Как ограничить детям доступ в интернетОпрос "ВБ": Как ограничить детям доступ в интернетПрезидент А.Атамбаев подарил щенков двум маленьким бишкекчанкамПрезидент А.Атамбаев подарил щенков двум маленьким бишкекчанкам

Кыргызстанцы читают "Евгения Онегина" — конкурс в Интернете

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408604-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура – следственный судья - Кынатбек Сманалиев

Картошка, тракторы и Лукашенко: что кыргызстанцы знают о Беларуси

Картины кыргызстанской художницы будут представлены на международной выставке в Барселоне, Алматы и Астане

Опрос "ВБ": Как ограничить детям доступ в интернет

По Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

7 февраля 2017, 14:04       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В Интернете проходит конкурс чтения романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". В нем участвуют и кыргызстанцы.
Проект создан "Российской газетой" и порталом "Год литературы - 2017" в январе этого года.
Организаторы отмечают, что поисковая система провела анализ самых востребованных поэтических произведений. Таким у пользователей "Яндекса" стал "Евгений Онегин".
Участникам из любой страны предлагается выбрать один из предложенных фрагментов романа и прочитать его вслух на камеру. Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны.
Камера смартфона тоже вполне подойдет. Главное, держать телефон надо горизонтально, снимать надо "как на паспорт".
Есть еще условие, которое организаторы просят соблюсти чтецов. Чтобы создать сквозную линию во всех видеороликах, нужно перед чтением взять книгу слева из-за кадра (ее может кто-то протянуть, а можно взять с полки или со стола). В конце чтения книгу нужно убрать за кадр вправо (протягивая собеседнику или просто откладывая).
Лучшие работы войдут в видеокнигу, которая будет опубликована 10 февраля - в день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ролики выкладывали в социальные сети Facebook, VK, Instagram с хэштегом #читаемонегина или отправляли на электронную почту организаторов. Прием работ завершился 1 февраля.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум