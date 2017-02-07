Кыргызстанцы читают "Евгения Онегина" — конкурс в Интернете

7 февраля 2017, 14:04 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В Интернете проходит конкурс чтения романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин". В нем участвуют и кыргызстанцы.

Проект создан "Российской газетой" и порталом "Год литературы - 2017" в январе этого года.

Организаторы отмечают, что поисковая система провела анализ самых востребованных поэтических произведений. Таким у пользователей "Яндекса" стал "Евгений Онегин".

Участникам из любой страны предлагается выбрать один из предложенных фрагментов романа и прочитать его вслух на камеру. Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны.

Камера смартфона тоже вполне подойдет. Главное, держать телефон надо горизонтально, снимать надо "как на паспорт".

Есть еще условие, которое организаторы просят соблюсти чтецов. Чтобы создать сквозную линию во всех видеороликах, нужно перед чтением взять книгу слева из-за кадра (ее может кто-то протянуть, а можно взять с полки или со стола). В конце чтения книгу нужно убрать за кадр вправо (протягивая собеседнику или просто откладывая).

Лучшие работы войдут в видеокнигу, которая будет опубликована 10 февраля - в день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ролики выкладывали в социальные сети Facebook, VK, Instagram с хэштегом #читаемонегина или отправляли на электронную почту организаторов. Прием работ завершился 1 февраля.