Глава ОТРК о поправках, устанавливающих объем вещания на госязыке: Никто не будет их выполнять

7 февраля 2017, 13:32 Комментарии

Никто не будет выполнять норму об объеме вещания на государственном языке, считает директор ОТРК Илим Карыпбеков. Об этом он сказал 7 февраля на общественных слушаниях по проекту закона, связанного с телевидением и радиовещанием. Как сообщает пресс-служба ЖК, И.Карыпбеков остановился на статье 8 об использовании языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций, определяющий объем вещания на государственном языке.

"Статья об использовании языков была принята давно, но на сегодняшний день никто не выполняет условия данной нормы, кроме ОТРК и ЭлТР. В случае принятия новой расширенной редакции мы уверены, что завтра никто не будет выполнять данную норму ввиду отсутствия ресурсов и возможностей", - сказал он и предложил разработать механизм реализации и ввести поэтапное внедрение.