Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жительницу Канады признали виновной в попытке спрятать тела шестерых детейЖительницу Канады признали виновной в попытке спрятать тела шестерых детейАлмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенковАлмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков

Глава ОТРК о поправках, устанавливающих объем вещания на госязыке: Никто не будет их выполнять

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408602-ru.html

Похожие новости

ОАО "Газпром" выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного газа потребителям в Кыргызстане

Премьер С. Жээнбеков провел совещание по вопросу распространения в интернет суицидальных игр среди подростков

Генштаб ВС КР провел совещание по вопросам совершенствования военной безопасности южных рубежей

В столичных школах прошли совещания об опасностях в социальных сетях

В Бишкеке прошли совещания об опасностях в социальных сетях

7 февраля 2017, 13:32       Комментарии

Никто не будет выполнять норму об объеме вещания на государственном языке, считает директор ОТРК Илим Карыпбеков. Об этом он сказал 7 февраля на общественных слушаниях по проекту закона, связанного с телевидением и радиовещанием. Как сообщает пресс-служба ЖК, И.Карыпбеков остановился на статье 8 об использовании языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций, определяющий объем вещания на государственном языке.
"Статья об использовании языков была принята давно, но на сегодняшний день никто не выполняет условия данной нормы, кроме ОТРК и ЭлТР. В случае принятия новой расширенной редакции мы уверены, что завтра никто не будет выполнять данную норму ввиду отсутствия ресурсов и возможностей", - сказал он и предложил разработать механизм реализации и ввести поэтапное внедрение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум