По Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

7 февраля 2017, 14:00 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -5...-10
днем: +2...+7
Таласская область
ночью: -6...-11
днем: +1...+6
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +2...+7
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -4...-9
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: +1...+6
Нарынская область
ночью: -21...-26
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +5...+7.