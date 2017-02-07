По Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

7 февраля 2017, 14:00 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -5...-10

днем: +2...+7

Таласская область

ночью: -6...-11

днем: +1...+6

Баткенская область

ночью: -2...-7

днем: +2...+7

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -4...-9

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -6...-11

днем: +1...+6

Нарынская область

ночью: -21...-26

днем: -7...-12

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +5...+7.