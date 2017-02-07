Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ташкенте горит кыргызский ресторан "Манас" (фото)В Ташкенте горит кыргызский ресторан "Манас" (фото)

По Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408601-ru.html

Похожие новости

Лейла Сыдыкова: "В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15"

В Кыргызстане за 2016 год было произведено около 4,5 млн дал алкогольной продукции – Э.Чодуев

Таможенники Кыргызстана пресекли контрабанду сигарет

Кыргызстанцы смогут поучаствовать в первой контрольной "Выходи решать!"

Правительство в 2017 году планирует разработать генпланы 31 города Кыргызстана (перечень)

7 февраля 2017, 14:00       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -5...-10
днем: +2...+7
Таласская область
ночью: -6...-11
днем: +1...+6
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +2...+7
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -4...-9
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: +1...+6
Нарынская область
ночью: -21...-26
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +5...+7.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум