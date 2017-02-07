Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Троллейбус сбил пешехода в центре БишкекаТроллейбус сбил пешехода в центре БишкекаЛейла Сыдыкова: "В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15"Лейла Сыдыкова: "В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15"

Алмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408600-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Евросоюза в феврале

Президент А.Атамбаев посетит с официальным визитом Бельгию

Текебаев: Не только меня, но и Атамбаева кормит жена

Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

7 февраля 2017, 13:30       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев от имени президента подарил маленьким бишкекчанкам щенков породы западносибирской лайки.
"В канун Нового года Самира и Хадиже обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой подарить им породистых щенков. Мечта девочек сбылась, теперь в их доме будут жить два замечательных друга. Девочки счастливы", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум