7 февраля 2017, 13:30 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев от имени президента подарил маленьким бишкекчанкам щенков породы западносибирской лайки.

"В канун Нового года Самира и Хадиже обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой подарить им породистых щенков. Мечта девочек сбылась, теперь в их доме будут жить два замечательных друга. Девочки счастливы", – говорится в сообщении.