Продолжается чистка города от рекламных конструкций

7 февраля 2017, 13:32 Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек произвели демонтаж 112 незаконно установленных рекламных конструкций в Свердловском районе. Монтажные работы проводились по улице Курманжан Датки от проспекта Чуй до большого Чуйского канала, а также по проспекту Жибек-Жолу от ул. Осмонкула до ул. Буденного.

Городская служба убирает рекламные баннеры и штендеры, установленные без разрешительных документов и расположенные на тротуаре, то есть на муниципальной земле. Также в мэрию поступают жалобы от горожан, что рекламные конструкции загораживают проезжую часть и тротуары, ухудшают видимость, портят эстетический облик города. Поэтому в ближайшее время в столице будут демонтированы еще ряд объектов, установленных без разрешительных документов.