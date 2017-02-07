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Продолжается чистка города от рекламных конструкций

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354980_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408597-ru.html

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7 февраля 2017, 13:32       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек произвели демонтаж 112 незаконно установленных рекламных конструкций в Свердловском районе. Монтажные работы проводились по улице Курманжан Датки от проспекта Чуй до большого Чуйского канала, а также по проспекту Жибек-Жолу от ул. Осмонкула до ул. Буденного.
Городская служба убирает рекламные баннеры и штендеры, установленные без разрешительных документов и расположенные на тротуаре, то есть на муниципальной земле. Также в мэрию поступают жалобы от горожан, что рекламные конструкции загораживают проезжую часть и тротуары, ухудшают видимость, портят эстетический облик города. Поэтому в ближайшее время в столице будут демонтированы еще ряд объектов, установленных без разрешительных документов.

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