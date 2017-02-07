Лейла Сыдыкова: "В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15"

7 февраля 2017, 13:28 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15 лет. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовного кодекса КР и Кодекса о проступках Лейла Сыдыкова.

По ее словам, такое решение было принято в связи с гуманизацией наказания.

"Так, согласно новшествам, минимальный срок наказания также остается 6 месяцев, а максимальный сокращен с 30 до 15 лет. Но при этом в случае совершения преступления в совокупности суд может вынести решение о лишении свободы до 20 лет. Кроме этого, остаются пожизненные и альтернативные виды наказания. Помимо этого, согласно реформе Уголовного кодекса была оптимизирована уголовная ответственность. Теперь УК КР разделен на два законодательных акта: сам Уголовный кодекс и Кодекс о проступках. Разница в том, что Кодекс о проступках включает в себя те деяния, которые не представляют большой опасности и причиненный вред незначителен. Кроме того, этот вид наказания не влечет судимости, и лишение свободы за проступки отсутствует", - пояснила она.

Помимо этого в реформировании Уголовного кодекса задачей стояла декриминализация общества.

"Это те деяния, которые представляют собой гражданско-правовую ответственность и гражданско-правовые отношения. Они были изъяты из УПК КР. Помимо этого вводится совершенно новая система наказания, связанная с таблицей соответствия наказания. Такого нет нигде в мире. Согласно новшествам, введена градация наказания. Теперь они имеют определенную связку с минимумом и максимумом. Штрафы, к примеру, 6 градация, лишение свободы - 8. Эти категории наказания расписаны в конкретных статьях каждого преступного деяния. Также введены меры безопасности, это конфискация имущества и выдворение из страны. Далее внедрены меры возмещения причиненного ущерба", - добавила Л.Сыдыкова.