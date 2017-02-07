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В 2016 году МП "Ош-Тазалык" уменьшило дебиторскую задолженность на 27 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408595-ru.html

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7 февраля 2017, 13:42       Комментарии

Ош, 7 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В 2016 году муниципальное предприятие "Ош-Тазалык" уменьшило дебиторскую задолженность на 27 млн 329 тысяч сомов, дебиторская задолженность в 2017 году составила 25 млн 480 тысяч сом.
Дебиторская задолженность в 2015 году составляла 52 млн 809 тысяч, в 2016 году дебиторская задолженность сократилась в 2 раза. За 2016 год с коммерческих предприятий и государственных учреждений собрано 82 млн 244 тыс сомов, что по сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 2 млн 374 тыс сомов. Также увеличилось количество абонентов муниципального предприятия на 18 тыс и составила 222 тыс 886 человек.
Кроме этого, созданы 69 новых рабочих мест по озеленению, и для поддержания жилых домов в чистоте взяты на работу 310 человек. Ежедневно сотрудниками муниципального предприятия очищаются центральные улицы города Ош от грязи, снега и пыли.

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