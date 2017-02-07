С.Сидорский: "Машиностроение в ЕАЭС может перейти к очередному технологическому укладу"

7 февраля 2017, 13:24 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Интеграция в информационной сфере, разработка общей научно-образовательной политики, а также влияние крупных инфраструктурных проектов на укрепление экономического сотрудничества в Евразии – эти и другие темы обсудили члены Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В ходе заседания член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский рассказал о перспективах промышленного комплекса Союза.

Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский отметил, что практическая составляющая Интеграционного клуба в евразийской интеграции должна развиваться в сферах экономики, промышленности, энергетики и высоких технологий.

"В ЕАЭС развиваются научно-технические институты, внедряются механизмы, которые способствуют прогрессу в реальном секторе экономики: свои проекты представляют Евразийские технологические платформы, формируется индустриально-инновационная инфраструктура – технопарки, передовые научно-исследовательские объединения. Это, в том числе, позволит в ближайшее время отдельным отраслям, таким как станкостроение и машиностроение, перейти к очередному технологическому укладу", – подчеркнул Сергей Сидорский.

Министр ЕЭК отметил важность создаваемого при МГУ Евразийского центра высоких технологий, поскольку "при его содействии мы сможем объединить научные, интеллектуальные, технологические, финансовые и кадровые ресурсы пяти наших государств для создания и применения в производстве новейших высоких технологий".

Участники дискуссии обсудили создание евразийского транспортного пространства и перспективы создания транспортной магистрали, в том числе в свете задач по выравниванию уровня развития регионов.

По мнению экспертов Клуба, согласованная работа в этих сферах будет способствовать углублению экономического взаимодействия на евразийском пространстве, обеспечит повышение конкурентоспособности стран Союза, эффективность процессов евразийской интеграции, и в перспективе позволит сформировать более широкий интеграционный контур на фундаменте ЕАЭС.

Справка:

Интеграционный клуб при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ –постоянно действующий консультативный орган при Председателе Совета Федерации ФС РФ. Основными задачами клуба являются изучение состояния и развития интеграционных процессов государств СНГ, вопросов функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также Евразийского экономического союза.

Члены клуба ведут подготовку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы сотрудничества стран Содружества, развитию межгосударственного и межрегионального сотрудничества государств – участников СНГ, укреплению роли парламентов участников СНГ в развитии интеграционных процессов, содействуют созданию благоприятных условий для формирования единого культурно-образовательного пространства стран СНГ.

Пресс-служба ЕЭК