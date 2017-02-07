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Министр ЕЭК Т.Валовая провела встречи с руководством Монголии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408593-ru.html

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7 февраля 2017, 13:26       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Вопросы углубления экономического сотрудничества между Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС) и Монголией стали ключевыми в ходе рабочих встреч члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяны Валовой с Премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом и министром иностранных дел Монголии Цэндом Мунх-Оргилом, которые состоялись в Улан-Баторе 2-3 февраля.
"За последние два года мы существенно продвинулись во взаимоотношениях с Монголией, – отметила Татьяна Валовая. – Подписан меморандум, между ЕЭК и правительством Монголии создана и успешно функционирует совместная рабочая группа, налажены информационный обмен и диалог между экспертами в разных сферах экономических отношений". В ходе переговоров были намечены перспективные направления взаимодействия.
Сотрудничество в рамках совместной рабочей группы между Евразийской экономической комиссией и правительством Монголии обсуждалось на встрече Татьяны Валовой с министром иностранных дел Монголии, которые являются сопредседателями рабочей группы. По итогам переговоров подписан План действий рабочей группы на 2017-2018 годы, а также достигнута договоренность о проведении бизнес-форума ЕАЭС – Монголия в первом квартале 2018 года в Улан-Баторе.
Татьяна Валовая также встретилась с руководством Национальной торгово-промышленной палаты Монголии и представителями монгольского делового сообщества. Все участники встречи подтвердили настрой на активизацию взаимодействия деловых кругов государств-членов ЕАЭС и Монголии. Министр ЕЭК пригласила монгольских коллег к участию в крупных экономических форумах на территории Союза в 2017 году – Петербургском международном экономическом форуме, Астанинском экономическом форуме, Восточном экономическом форуме. Деловые круги Монголии полностью поддержали инициативу о проведении бизнес-форума ЕАЭС – Монголия.
К евразийскому интеграционному проекту в Улан-Баторе проявляется все больший интерес. Монголия заинтересована в восстановлении и укреплении связей с ЕАЭС и его государствами-членами. Рабочий визит в Улан-Батор министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК стал новым шагом вперед в этом направлении.
Пресс-служба ЕЭК

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