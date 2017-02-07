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Бишкекчан призвали отказаться от ненормативной лексики

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/bishkekch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408592-ru.html

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7 февраля 2017, 13:27       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Бишкеке в библиотеке №5 имени Тыныстанова прошла акция, посвященная вежливости и учтивости, а также отказа от использования в своем лексиконе ненормативной лексики.
Организатором акции выступила столичная централизованная библиотечная система. В акции приняли участие горожане, студенты и школьники.
Организаторы акции выступили перед присутствующими с обращением не употреблять ругательные слова, которые унижают честь и достоинство человека.
Во время проведения акции читатели были ознакомлены с буклетами и плакатами о поведении и культуре слова и разговоров в киргизских пословицах и поговорках великих мыслителей-акынов.
Совместно с участниками акции были распространены официальные листовки для жителей города о призыве к отказу от ругательных слов, вежливости, учтивости и уважения.

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