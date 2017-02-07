Бишкекчан призвали отказаться от ненормативной лексики

7 февраля 2017, 13:27 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Бишкеке в библиотеке №5 имени Тыныстанова прошла акция, посвященная вежливости и учтивости, а также отказа от использования в своем лексиконе ненормативной лексики.

Организатором акции выступила столичная централизованная библиотечная система. В акции приняли участие горожане, студенты и школьники.

Организаторы акции выступили перед присутствующими с обращением не употреблять ругательные слова, которые унижают честь и достоинство человека.

Во время проведения акции читатели были ознакомлены с буклетами и плакатами о поведении и культуре слова и разговоров в киргизских пословицах и поговорках великих мыслителей-акынов.

Совместно с участниками акции были распространены официальные листовки для жителей города о призыве к отказу от ругательных слов, вежливости, учтивости и уважения.