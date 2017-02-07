Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС будет внесен на рассмотрение Совета ЕЭК

7 февраля 2017, 13:28 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В ближайшее время проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет внесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии. На площадке ЕЭК сторонам удалось выработать единую позицию по урегулированию разногласий в сфере пенсионного обеспечения в ЕАЭС. Это ускорит принятие проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов. Такое решение было принято по итогам совещания в сфере пенсионного обеспечения государств-членов под председательством директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой, которое прошло в начале февраля в Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

Рассматривались проекты двух документов – Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС и Порядка взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами и ЕЭК в сфере пенсионного обеспечения.

В обсуждении участвовали представители министерств экономики, труда, здравоохранения, социального и пенсионных фондов государств-членов, ЕЭК, а также независимые эксперты из Международного альянса "Трудовая миграция", Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и Всеобщей Конфедерации Профсоюзов.

Дискуссия на площадке ЕЭК позволила снять часть разногласий. В частности, был урегулирован вопрос расчета фиксированной выплаты к страховой пенсии. Российская сторона выступила с инициативой включить это положение в проект договора. Для исчисления размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в России этот показатель предлагалось рассчитывать пропорционально, как разницу между фактическим стажем работы трудящихся государств-членов в России и СССР и требуемым страховым стажем. При этом в проекте договора предусмотрено, что каждое государство-член рассчитывает размер пенсии исходя из пенсионных прав, приобретенных в соответствии с его законодательством, а также с учетом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. ЕЭК удалось убедить стороны не включать это положение в документ и регулировать этот вопрос в рамках национального законодательства стран Союза.

"Хотелось бы отметить, что органами власти государств-членов совместно с ЕЭК проделана значительная работа. В целом нам удалось урегулировать ряд разногласий сторон по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, – заявила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева. – Принятие решения сегодня по одному из важных аспектов – расчету фиксированной выплаты к страховой пенсии в Российской Федерации – поможет ускорить одобрение этого документа. Нам остается урегулировать только один вопрос – определить величину индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов. Речь идет о формировании права на пенсию в Российской Федерации. Мы ожидаем, что и по этому аспекту в ближайшее время будет найден компромисс. ЕЭК поступательно движется в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка проекта договора находится на завершающей стадии".

Основной целью Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС является формирование пенсионных прав трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства – вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решение вопросов о назначении и экспорту пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами-участницами.

В настоящий момент пенсионные права трудящихся государств-членов, законно находящихся и работающих в других странах Союза, обеспечиваются не в полном объеме.

После вступления договора в силу граждане государств-членов получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в странах Союза. Предполагается, что договор решит вопрос по экспорту пенсий и учету стажа работы в другом государстве-члене.

Реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов является важным социальным вопросом. Принятие Договора о пенсионном обеспечении способствует повышению уровня социальной защищенности граждан стран Союза, устойчивому развитию государств-членов и в целом углублению интеграции в ЕАЭС.

Справка

Проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС разрабатывается в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

При разработке проекта договора ЕЭК и государства-члены руководствовались Концепцией международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, одобренной Решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2014 года № 103.

В случае одобрения проекта договора Советом ЕЭК документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания

Пресс-служба ЕЭК