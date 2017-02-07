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Посольство КР в Японии приняло участие в 12-м Международном Фестивале "MIFA"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408590-ru.html

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Японцы отведали кыргызские блюда и услышали звучание комуза

7 февраля 2017, 13:44       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Посольство Кыргызской Республики в Японии 5 февраля 2017 г. приняло участие в 12-м Международном Фестивале "MIFA", организованном специальным районом Мэгуро г.Токио совместно с Ассоциацией международных обменов. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В Фестивале приняли также участие 12 Посольств зарубежных стран, в частности, Узбекистан, Индонезия, Египет, Алжир, Непал, Польша, Габон, Кения, Руанда, Судан и Того.
От имени дипломатического корпуса на церемонии открытия выступил Посол Чингиз Айдарбеков. Он отметил важность укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между КР и Японией и обратил внимание на достижения Кыргызстана в построении парламентской демократии и проведении реформ. Также было сообщено, что в 2017 году планируется провести в Японии ряд мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
На фестивале, в рамках презентации культуры и традиций Кыргызстана, вниманию посетителей были представлены национальные сувениры из войлока ручной работы, предметы быта, традиционные изделия, выполненные кыргызскими мастерами художественного прикладного искусства. Японская публика, насчитывавшая более 2 тыс. человек, получила также возможность продегустировать национальные блюда.
Традиционно в мероприятии вместе с Посольством приняли участие волонтеры JICA, работавшие в прошлые годы в Кыргызстане и продолжающие оказывать поддержку пропаганде кыргызской культуры и традиций в Японии. Одетые в кыргызские национальные костюмы, они помогали представлять кыргызские войлочные сувениры и буклеты о туристическом потенциале КР. Особый интерес на фестивале вызвало исполнение кыргызских мелодий на комузе и кыяк кыргызско-японской группой комузисток. Японская публика отметила их мастерство владением старинными кыргызскими музыкальными инструментами.

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