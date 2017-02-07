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ЧПП КР Б.Отунбаев провел встречу с Председателем Мосгордумы А.Шапошниковым

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-posol-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408589-ru.html

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7 февраля 2017, 13:46       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации 3 февраля 2017 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Б.Отунбаева с Председателем Московской городской думы А.Шапошниковым.
На встрече приняли участие руководитель ООО "ЛЕОНАРДА-СЕРВИС" А.Резвов, руководитель исполкома партии "Единая Россия" по местному отделению района Южное Медведково И. Каджаев.
Встреча состоялась по инициативе российской стороны для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества на уровне Московской городской думы и Городского Кенеша г. Бишкек.
На встрече А.Шапошниковым было передано Б.Отунбаеву поздравительное письмо от Московской городской думы в адрес ветеранов Великой Отечественной войны Кыргызстана по случаю 75-летия битвы под Москвой. Были выражены искренние слова благодарности ветеранам за их самоотверженный героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны.
В ходе беседы А.Шапошников озвучил готовность Мосгордумы к дальнейшему активному сотрудничеству на уровне городских парламентов. Отметил, что одним из динамичных направлений сотрудничества могло бы стать взаимодействие в деле патриотического воспитания подросткового поколения, особенно школьников на примере подвигов наших предков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В свою очередь, Б.Отунбаев поблагодарил Спикера Мосгордумы и руководителя ООО "ЛЕОНАРДА-СЕРВИС" за инициативу по вручению поздравительного письма Московской городской думы и подарков в адрес ветеранов Великой Отечественной войны Кыргызстана, вручение которых запланировано Генеральным Штабом Вооруженных Сил Кыргызской Республики на 17 февраля 2017 года в г.Бишкек и будет посвящено 23 февраля - Дню защитника отечества.
Отмечено, что на указанном мероприятии поздравление от Московской городской думы будет зачитано присутствующим на мероприятии ветеранам войны.

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