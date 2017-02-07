Троллейбус сбил пешехода в центре Бишкека

7 февраля 2017, 13:32 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Наезд на пешехода совершил водитель троллейбуса в центре столицы, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.

"Наезд произошел около 13.00 на пересечении улицы Московской и проспекта Байтик Баатыра. Троллейбус ехал с востока на запад. Напротив дома № 73 по Московской и произошел наезд", - отметили в УПМ.

Известно, что пострадала 49-летняя женщина. Она госпитализирована в Национальный госпиталь с закрытой черепно-мозговой травмой. В УПМ отметили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.