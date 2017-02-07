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Троллейбус сбил пешехода в центре Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408588-ru.html

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Вооруженный налет на китайское кафе. Официальная версия ГУВД Бишкека

7 февраля 2017, 13:32       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Наезд на пешехода совершил водитель троллейбуса в центре столицы, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
"Наезд произошел около 13.00 на пересечении улицы Московской и проспекта Байтик Баатыра. Троллейбус ехал с востока на запад. Напротив дома № 73 по Московской и произошел наезд", - отметили в УПМ.
Известно, что пострадала 49-летняя женщина. Она госпитализирована в Национальный госпиталь с закрытой черепно-мозговой травмой. В УПМ отметили, что женщина переходила дорогу в неположенном месте.

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