И.о. мэра Кара-Балты Шабданов не имеет морального права баллотироваться в мэры, - житель Д.Касымов

7 февраля 2017, 13:14 Комментарии

"Исполняющий обязанности мэра Кара-Балты Шабданов не имеет морального права баллотироваться в мэры", - сказал 7 февраля на пресс-конференции в АКИpress житель города Давран Касымов.

Д.Касымов заявил, что в отношении Данияра Шабданова в 2014 году было заведено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 305 (превышение должностных полномочий) по факту незаконной продажи земли гражданину Казахстана.

По словам Д.Касымова, это только один эпизод, а таких эпизод еще пять.

В Кара-Балтинском городском кенеше 31 мандат, из них 7 мандатов у СДПК, по 6 мандатов у партий "ЭлАман" и "Элдин-Народная", 5 мандатов у партии "Республика - Ата-Журт", 4 мандата у партии "Акшумкар" и 3 мандата у партии "Кыргызстан".

В Кара-Балте на пост мэра претендовали исполняющий обязанности мэра города Кара-Балта Данияр Шабданов (кандидат от коалиции большинства) и экс-депутат горкенеша от партии "Акшумкар" Кубанычбек Джанболотов.

30 января сессия Кара-Балтинского городского кенеша не состоялась из-за отсутствия кворума - пришл только 19 депутатов коалиции большинства и один депутат "Акшумкара".

Новые выборы ЦИК назначил на 8 февраля.