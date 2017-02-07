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И.о. мэра Кара-Балты Шабданов не имеет морального права баллотироваться в мэры, - житель Д.Касымов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408587-ru.html

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Жители Полтавки обвиняют администрацию в махинациях с земельными участками

7 февраля 2017, 13:14       Комментарии

"Исполняющий обязанности мэра Кара-Балты Шабданов не имеет морального права баллотироваться в мэры", - сказал 7 февраля на пресс-конференции в АКИpress житель города Давран Касымов.
Д.Касымов заявил, что в отношении Данияра Шабданова в 2014 году было заведено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 305 (превышение должностных полномочий) по факту незаконной продажи земли гражданину Казахстана.
По словам Д.Касымова, это только один эпизод, а таких эпизод еще пять.
В Кара-Балтинском городском кенеше 31 мандат, из них 7 мандатов у СДПК, по 6 мандатов у партий "ЭлАман" и "Элдин-Народная", 5 мандатов у партии "Республика - Ата-Журт", 4 мандата у партии "Акшумкар" и 3 мандата у партии "Кыргызстан".
В Кара-Балте на пост мэра претендовали исполняющий обязанности мэра города Кара-Балта Данияр Шабданов (кандидат от коалиции большинства) и экс-депутат горкенеша от партии "Акшумкар" Кубанычбек Джанболотов.
30 января сессия Кара-Балтинского городского кенеша не состоялась из-за отсутствия кворума - пришл только 19 депутатов коалиции большинства и один депутат "Акшумкара".
Новые выборы ЦИК назначил на 8 февраля.

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