Новый Уголовный кодекс: для заключенных отменили ограничения на получение посылок

7 февраля 2017, 13:03 Комментарии

Для заключенных, больше не будет ограничений на получение посылок и бандеролей. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса Тилек Асаналиев.

По его словам, в действующем Уголовно-исполнительном кодексе осужденным можно передать посылку не более 2 раз в год, а бандероль 5 раз. Теперь эти ограничения полностью снимаются.

"На данный момент на питание осужденных выделяется около 30 сомов, в то время как на питание собак ГСИН выделяется около 120 сомов. Принято решение разрешить осужденным принимать посылки с продуктами. Ничего лишнего пронести не удастся, так как посылки тщательно проверяются сотрудниками", – сказал он.

Также основным вопросом является необходимость строительства новых колоний для экстремистов и террористов.

"На данный момент осужденные террористы и экстремисты содержаться с обычными заключенными. Кроме того, имеющиеся колонии построены в Советское время, но по сегодняшним требованиям нужно вводить камерный режим. Также нововведениями убрали усиленный режим. Розыском сбежавшего заключенного и расследования преступлений в колонии будут переданы МВД", – добавил он.

Также он отметил, что новшества, требующие финансовых затрат, вступят в силу с 2019 года, а остальные с 2017. Всего для этого понадобится более 300 млн сомов.