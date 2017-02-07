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Новый Уголовный кодекс: для заключенных отменили ограничения на получение посылок

Источник:
http://knews.kg/2017/02/novyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408586-ru.html

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Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"

7 февраля 2017, 13:03       Комментарии

Для заключенных, больше не будет ограничений на получение посылок и бандеролей. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса Тилек Асаналиев.
По его словам, в действующем Уголовно-исполнительном кодексе осужденным можно передать посылку не более 2 раз в год, а бандероль 5 раз. Теперь эти ограничения полностью снимаются.
"На данный момент на питание осужденных выделяется около 30 сомов, в то время как на питание собак ГСИН выделяется около 120 сомов. Принято решение разрешить осужденным принимать посылки с продуктами. Ничего лишнего пронести не удастся, так как посылки тщательно проверяются сотрудниками", – сказал он.
Также основным вопросом является необходимость строительства новых колоний для экстремистов и террористов.
"На данный момент осужденные террористы и экстремисты содержаться с обычными заключенными. Кроме того, имеющиеся колонии построены в Советское время, но по сегодняшним требованиям нужно вводить камерный режим. Также нововведениями убрали усиленный режим. Розыском сбежавшего заключенного и расследования преступлений в колонии будут переданы МВД", – добавил он.
Также он отметил, что новшества, требующие финансовых затрат, вступят в силу с 2019 года, а остальные с 2017. Всего для этого понадобится более 300 млн сомов.

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