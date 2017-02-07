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Налоговая служба улучшает кадровый потенциал

Источник:
http://knews.kg/2017/02/nalogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408585-ru.html

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7 февраля 2017, 13:27       Комментарии

Государственная налоговая служба и представители Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане дали старт совместному проекту по улучшению кадрового потенциала сотрудников налоговой службы, сообщает пресс-служба ведомства.
Проект рассчитан на три года и состоит из двух компонентов: развитие человеческих ресурсов в ГНС и разработка модулей обучения (учебной программы) для каждого учебного курса отдельно, включая внедрение системы дистанционного обучения, что особенно востребовано в Кыргызстане.
"В рамках проекта будет также затронуто направление по развитию мотивации налогоплательщиков. В этих целях будут разработаны специальные учебные материалы, обучены тренера, проведены пилотные обучения сотрудников ГНС, тренеров по обучению налогоплательщиков, и в первую очередь учеников старших классов общегосударственных школ и студентов неэкономических учебных заведений – будущих налогоплательщиков Кыргызстана", – говорится в сообщении.
На основе результатов пилотного обучения будет разработан план развития человеческих ресурсов в ГНС, основные моменты которого в свою очередь будут рекомендованы ГНС для включения в "Стратегию развития ГНС на 2018-2020 годы".

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