"Караван-сарай": Афганистан и Узбекистан укрепили связи новыми соглашениями

7 февраля 2017, 12:53 Комментарии

Караван-сарай. Обе страны обязались увеличить в три раза торговый оборот, разрабатывать совместные проекты и повысить уровень безопасности в регионе.

Согласно официальным данным, Узбекистан намерен помогать Афганистану "в установлении мира", инвестировать в совместные проекты и укреплять сотрудничество в области безопасности.

"Мы видим, что из всех стран Центральной Азии Узбекистан предпринимает самые активные шаги по развитию афганской инфраструктуры, - сказал "Каравансараю" научный сотрудник Узбекского института востоковедения в Ташкенте Отабек Хайиткулов. - Узбекские государственные компании и частные предприниматели не боятся работать на территории Афганистана, вести бизнес и получать прибыль".

"Политика нашей страны сейчас сосредоточена на поддержке афганского правительства с помощью экономических проектов", - сказал он "Каравансараю".

Расширение предпринимательских и транспортных связей

Во время официального визита в Кабул 23-24 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подписал договоры для стимулирования сотрудничества.

Страны стремятся как можно скорее в три раза увеличить годовой объем торговли и достигнуть показателя 1,5 млрд долларов США, говорится в заявлении Министерства Узбекистана иностранных дел от 24 января. За первые десять месяцев 2016 года объем двусторонней торговли составил 429 млн долл.

В сообщении министерства говорится, что бизнес-лидеры Узбекистана, которые сопровождали Камилова в Кабул, подписали контракты на поставку лекарственных препаратов, пшеницы, транспортных средств и бытовой техники на сумму более 49,3 млн долл.

Также 24 января, узбекская делегация помогла открыть в Кабуле торговый дом "Uzsanoateksport". Эта узбекская компания помогает продвигать промышленную продукцию Узбекистана на зарубежных рынках.

Обе стороны также стремятся создать транспортное сообщение для расширения торговли.

"Принимая во внимание транзитный потенциал двух стран..., обе стороны посчитали важным начать подготовку транзитно-торгового договора между Афганистаном и Узбекистаном", - говорится в пресс-релизе МИД Афганистана.

Во время визита Камилова глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла поблагодарил узбекскую сторону за строительство и электрификацию железной дороги "Хайратон--Мазари-Шариф" , которая связывает две страны, сообщает МИД Узбекистана.

Этот путь все еще является единственной железной дорогой на дальние расстояния в Афганистане.

Укрепление безопасности

Между Узбекистаном и Афганистаном также были подписаны договоры, касающиеся безопасности. Среди них "протокол о намерениях по созданию Совместной комиссии по вопросам безопасности и Соглашение между МВД о совместной борьбе с наркотрафиком", - сказала "Каравансараю" представитель узбекского МИД Фарида Умарова.

"Эти документы станут основой для дальнейшего сотрудничества правоохранительных органов Афганистана и Узбекистана", - отметила она.

"Для Узбекистана налаживание мирной жизни в Афганистане является ключевым вопросом собственной безопасности. Здесь все еще присутствуют боевики и экстремисты, которые угрожают нашей стране, способствуют наркотрафику и вербуют наших граждан", - сказал "Каравансараю" ташкентский политолог Валерий Хан.

Узбекские инвестиции в Афганистане могли бы способствовать созданию тысяч рабочих мест для устранения радикализации , сообщал ранее "Каравансарай".

В рамках усилий по содействию Афганистану в восстановлении мира, Узбекистан предлагает провести на своей территории мирные переговоры между афганским правительством и талибами.

Об этом 8 ноября сообщил на пресс-конференции в Кабуле Шакир Каргар, спецпредставитель президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ, передает Afghanistan.ru.