В Кыргызстане за 2016 год было произведено около 4,5 млн дал алкогольной продукции – Э.Чодуев

7 февраля 2017, 13:00 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане за 2016 год было произведено около 4 млн 394 тыс дал алкогольной продукции. Об этом сегодня рассказал заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев на встрече с журналистами.

По его словам, в стране функционируют 5 спиртовых завода и 7 предприятий по выпуску алкоголя. "За 2016 год всего оборот выпуска алкоголя составило 4 млн 394 тыс дал, это включая спирт, водку, пиво, вино и другие крепкие напитки. К сожалению, это не самые высокие показатели, потому что мы знаем, что мощность заводов составляет 2 млн дал и по этой причине начаты работы по увеличению объемов выпуска алкогольной продукции, чтобы показатели были выше и налоги были приемлемые", - говорит Э.Чодуев.

Также он отметил, что Правительством поставлена задача дополнительно собрать 1 млн сомов. "Мы работаем над выполнением этой задачи. Уже принимаются все меры. Также есть некоторые нормативно-правовые акты, в которые мы должны внести изменения и дополнения, чтобы нам были переданы полномочия в достаточном объеме для того, чтобы Минсельхоз мог работать в данной системе", - сказал чиновник.