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Э.Чодуев: "Передача полномочий по контролю алкогольной продукции Минсельхозу - меры по усилению этой отрасли"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/e.choduev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408580-ru.html

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Правительство вводит двойной контроль над оборотом алкогольной продукции

7 февраля 2017, 12:52       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Передача полномочий Государственной налоговой службы (ГНС) по контролю за оборотом алкогольной продукции Министерству сельского хозяйства нацелена на усиление контроля этой отрасли. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.
Как он отметил, с конца прошлого года функции государственного регулирования и контроля за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции были переданы Минсельхозу от ГНС. "Это значит, что нам, Минсельхозу, передаются следующие функции: регулирование и контроль за производством метилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции; лицензирование производства этилового спирта, производство и оборот алкогольной продукции; декларирование объемов производства алкогольной продукции, а Налоговой службе остаются функции, которые и ранее выполняли. За ГНС остается рейдовый налоговый контроль, также будут работать налоговые посты на алкогольных предприятиях и помимо этого за Налоговой также остается сбор акцизных налогов при реализации спирта", - сказал Э.Чодуев.
По его словам, Минсельхоз будет использовать те же технические функции, которые ранее осуществляла Налоговая, но более качественнее. " Это значит, мы будем исходить комплексно по этим вопросам. Будем исходить из сырья, то есть проверять качество производства, как они выполняют стандарты и контроль. Сегодня на всех предприятиях стоят видеокамеры. Кроме этого, будет внедряться система "ЕГАИС", которая отлично практикуется в России. Благодаря этой системе РФ смогла снизить объем теневого оборота на 20%. Мы тоже намерены использовать данную систему и работать над снижением объема теневого оборота", - заявил замминистра.

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