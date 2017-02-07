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Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о международной чрезвычайной помощи

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/komitet-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408579-ru.html

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7 февраля 2017, 12:56       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша на заседании рассмотрел проект Закона КР "О международной чрезвычайной помощи".
Законопроект инициировали депутаты Жогорку Кенеша Алмазбек Баатырбеков, Альфия Самигулина, Искендер Матраимов, Руслан Казакбаев, Бахадыр Сулейманов, Эльвира Сурабалдиева, Акылбек Жамангулов, сообщили в пресс-службе парламента.
Перед депутатами выступил один из инициаторов законопроекта Бахадыр Сулейманов. Это новый закон. Он рассматривается во втором чтении. Кыргызстан в силу своего географического положения является страной, которая в значительной степени подвержена воздействию стихийных бедствий, аварий и катастроф. Поэтому республика нуждается в получении гуманитарной помощи.
Представитель Правительства Рыскуль Абетекова внесла предложение провести слушания по законопроекту с приглашением международных экспертов.
Инициаторы законопроекта Алмазбек Баатырбеков и Акылбек Жамангулов сообщили, что по рассматриваемому законопроекту проведены два слушания, имеются отзывы международных экспертов. Поэтому они предложили одобрить законопроект во втором чтении.
Депутаты одобрили законопроект во втором чтении.

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