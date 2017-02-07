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Правительство в 2017 году планирует разработать генпланы 31 города Кыргызстана (перечень)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408578-ru.html

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7 февраля 2017, 12:32       Комментарии

Правительство в 2017 году планирует разработать генеральные планы 31 города Кыргызстана.
Как сообщается в проекте постановления, опубликованном для общественного обсуждения, генплан населенных пунктов является одним из главных стратегических документов, определяющих перспективное развитие городов и населенных пунктов. Отсутствие во многих городах и населенных пунктах генеральных планов - один из ключевых рычагов управления и регулирования населенными пунктами страны.
В настоящее время во многих городах, населенных пунктах устарели имеющиеся планы. Программа правительства предусматривает полное обеспечение генпланами городов и населенных пунктов республики к 2025 году.
На разработку 406 планов сельских населенных пунктов на 2017-2025 годы требуется 233 млн 492 тыс. 269 сомов из республиканского и местного бюджетов.
В 2017 году правительство планирует разработать генпланы следующих городов:
Чуйская область:
- Бишкек,
- Токмок,
- Кант,
- Кара-Балта,
- Шопоков,
- Каинды,
- Кемин,
- Орловка
Нарынская область:
- Нарын
Иссык-Кульчская область:
- Каракол,
- Балыкчы,
- Чолпон-Ата
Ошская область:
- Ош,
-Кара-Суу,
- Ноокат,
- Узген
Жалал-Абадская область:
- Жалал-Абад,
- Токтогул,
- Кербен,
- Кочкор-Ата,
- Кара-Куль,
- Кок-Жангак,
- Майлы-Суу,
- Таш-Кумыр
Баткенская область:
- Баткен,
- Кызыл-Кия,
- Айдаркен,
- Кадамжай,
- Сулюкта,
- Исфана
Таласская область:
- Талас

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