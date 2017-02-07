Правительство в 2017 году планирует разработать генпланы 31 города Кыргызстана (перечень)

7 февраля 2017, 12:32 Комментарии

Правительство в 2017 году планирует разработать генеральные планы 31 города Кыргызстана.

Как сообщается в проекте постановления, опубликованном для общественного обсуждения, генплан населенных пунктов является одним из главных стратегических документов, определяющих перспективное развитие городов и населенных пунктов. Отсутствие во многих городах и населенных пунктах генеральных планов - один из ключевых рычагов управления и регулирования населенными пунктами страны.

В настоящее время во многих городах, населенных пунктах устарели имеющиеся планы. Программа правительства предусматривает полное обеспечение генпланами городов и населенных пунктов республики к 2025 году.

На разработку 406 планов сельских населенных пунктов на 2017-2025 годы требуется 233 млн 492 тыс. 269 сомов из республиканского и местного бюджетов.

В 2017 году правительство планирует разработать генпланы следующих городов:

Чуйская область:

- Бишкек,

- Токмок,

- Кант,

- Кара-Балта,

- Шопоков,

- Каинды,

- Кемин,

- Орловка

Нарынская область:

- Нарын

Иссык-Кульчская область:

- Каракол,

- Балыкчы,

- Чолпон-Ата

Ошская область:

- Ош,

-Кара-Суу,

- Ноокат,

- Узген

Жалал-Абадская область:

- Жалал-Абад,

- Токтогул,

- Кербен,

- Кочкор-Ата,

- Кара-Куль,

- Кок-Жангак,

- Майлы-Суу,

- Таш-Кумыр

Баткенская область:

- Баткен,

- Кызыл-Кия,

- Айдаркен,

- Кадамжай,

- Сулюкта,

- Исфана

Таласская область:

- Талас