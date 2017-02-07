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Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"Новый Гражданский процессуальный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 годаНовый Гражданский процессуальный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года

Для осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.Асаналиев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408577-ru.html

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7 февраля 2017, 12:38       Комментарии

Для осужденных, находящихся в колониях, больше не будет ограничений на получение посылок и бандеролей. Об этом 7 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса Тилек Асаналиев.
"На данный момент на питание осужденных выделяется около 30 сомов, в то время как на питание собак ГСИН выделяется около 120 сомов. И было принято решение без ограничения разрешить осужденным принимать посылки и бандероли", - сказал он.
По его словам, в действующем Уголовно-исполнительном кодексе осужденным можно передать обычную посылку не более чем 2 раза в год, а бандероль 4-5 раз. Теперь эти ограничения полностью снимаются.

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