Для осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.Асаналиев

7 февраля 2017, 12:38 Комментарии

Для осужденных, находящихся в колониях, больше не будет ограничений на получение посылок и бандеролей. Об этом 7 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса Тилек Асаналиев.

"На данный момент на питание осужденных выделяется около 30 сомов, в то время как на питание собак ГСИН выделяется около 120 сомов. И было принято решение без ограничения разрешить осужденным принимать посылки и бандероли", - сказал он.

По его словам, в действующем Уголовно-исполнительном кодексе осужденным можно передать обычную посылку не более чем 2 раза в год, а бандероль 4-5 раз. Теперь эти ограничения полностью снимаются.