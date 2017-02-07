По новому Уголовному кодексу максимальный срок наказания достигает 15 лет вместо 30

7 февраля 2017, 12:47 Комментарии

По новому Уголовному кодексу возможно максимальный срок наказания достигает 15 лет вместо 30 лет, как на данный момент. Об этом 7 февраля на пресс-конференции сообщила руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовного кодекса КР и кодекса о проступках Лейла Сыдыкова. По её словам, новая система уголовного кодекса Кыргызстана идет на шаг впереди.

"По новой системе сроки наказания снижены. Если раньше максимальный срок достигал 30 лет, то теперь 15, но в особых случаях он может достигать 20 лет по решению судьи", - сообщила она.

Минимальный срок наказания в действующем Уголовном кодексе составляет 6 месяцев. В новом Уголовном кодексе минимальный срок заключения не изменился.