Когда мы говорим о реформе в Академии наук, то говорим об организационной реформе, а не о зарплате, - депутат

7 февраля 2017, 12:59 Комментарии

Когда поднимали вопрос зарплаты научных деятелей, тогда сказали, что денег нет, а бюджет не резиновый. Об этом 7 февраля сообщила депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина на итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии.

По ее словам, надбавка к зарплате кандидатам наук составляет 300 сомов, а докторам наук - 400 сомов.

"Наша надбавка зависит от расчетного показателя. Этот расчетный показатель искусственный, придуманный экономистами. Расчетный показатель в последний раз пересматривался в 2004 году, причем он был равен 100 сомов, тогда был закон о расчетном показателе. Если посмотреть проект закона, то там говорится о ежегодном пересмотре в соответствии с минимальной зарплатой, в 2004 году она была равна 100 сомов, и в 2006 году она была равна 100 сомов. Тогда с 2006 года никто не пересматривал расчетный показатель", - сообщила депутат.

По ее словам, расчетный показатель всплывает в любом направлении, связанном с деньгами.

"Я поднимала вопрос, может мы отменим расчетный показатель или приравним к минимальной зарплате? Она составляет 1170 сомов. Вчера я говорила с вице-премьер-министром Чолпон Султанбековой, которая сообщила, что экономистам нужно пересмотреть этот вопрос. Когда мы говорим о реформе в Академии наук, то мы говорим об организационной реформе, а не о зарплате", - сказала депутат.