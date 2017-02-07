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Когда мы говорим о реформе в Академии наук, то говорим об организационной реформе, а не о зарплате, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408575-ru.html

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7 февраля 2017, 12:59       Комментарии

Когда поднимали вопрос зарплаты научных деятелей, тогда сказали, что денег нет, а бюджет не резиновый. Об этом 7 февраля сообщила депутат Жогорку Кенеша Альфия Самигуллина на итоговой коллегии Высшей аттестационной комиссии.
По ее словам, надбавка к зарплате кандидатам наук составляет 300 сомов, а докторам наук - 400 сомов.
"Наша надбавка зависит от расчетного показателя. Этот расчетный показатель искусственный, придуманный экономистами. Расчетный показатель в последний раз пересматривался в 2004 году, причем он был равен 100 сомов, тогда был закон о расчетном показателе. Если посмотреть проект закона, то там говорится о ежегодном пересмотре в соответствии с минимальной зарплатой, в 2004 году она была равна 100 сомов, и в 2006 году она была равна 100 сомов. Тогда с 2006 года никто не пересматривал расчетный показатель", - сообщила депутат.
По ее словам, расчетный показатель всплывает в любом направлении, связанном с деньгами.
"Я поднимала вопрос, может мы отменим расчетный показатель или приравним к минимальной зарплате? Она составляет 1170 сомов. Вчера я говорила с вице-премьер-министром Чолпон Султанбековой, которая сообщила, что экономистам нужно пересмотреть этот вопрос. Когда мы говорим о реформе в Академии наук, то мы говорим об организационной реформе, а не о зарплате", - сказала депутат.

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