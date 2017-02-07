Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Для осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.АсаналиевДля осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.АсаналиевКыргызстанцы смогут поучаствовать в первой контрольной "Выходи решать!"Кыргызстанцы смогут поучаствовать в первой контрольной "Выходи решать!"

Новый Гражданский процессуальный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/novyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408574-ru.html

Похожие новости

Новый Уголовный кодекс: для заключенных отменили ограничения на получение посылок

В новом Уголовном кодексе возможный максимальный срок наказания составит 15 лет

По новому Уголовному кодексу максимальный срок наказания достигает 15 лет вместо 30

Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"

Шариат стал источником гражданского права в Кыргызстане — уместно ли?

7 февраля 2017, 12:36       Комментарии

Новый Гражданский процессуальный кодекс в Кыргызстане вступит в силу с 1 июля 2017 года.  Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель экспертной рабочей группы по разработке документа Гульбара Калиева.
По ее словам, согласно новому Гражданскому процессуальному кодексу вторая судебная инстанция будет рассматривать только апелляционные жалобы, кассационные же перейдут в Верховный суд.
"В течение полугода будут обучаться судьи, прокуроры и адвокаты. Гражданский процессуальный кодекс переработан, очень много меняется. Первая инстанция будет рассматривать дело в наличии одного судьи. Во второй и третьей инстанциях уже по трое судей. Также изменены сроки обжалования в Верховном суде с двух до трех месяцев. Первые и вторая инстанция будут рассматривать дела в течение 1 месяца", − рассказала она.
Также она добавила, что новый кодекс дополнен 5 главами, где 3 главы касаются детей, в частности вопросов усыновления.
"Первые три будут касаться усыновления ребенка, установления опеки и помещения в детский дом. Все что касается детей, теперь решает только суд. Еще одна поправка касается обжалования действий судебных исполнителей. Также стоит отметить, что порядок рассмотрения административных дел перейдет в новый Административно-процессуальный кодекс. Это глава в АПК касается жалобы на действия госорганов и органов МСУ. Я бы хотела также отметить, что госпошлина выплачивается при подаче иска, ранее же было по результатам рассматривания. И если по действующему кодексу в Верховном суде госпошлина не оплачивается, то по нововведениям и в высшей инстанции оплата предусмотрена. И последнее, хотелось бы подчеркнуть, что сторона сможет подать обжалование только один раз. То есть, если сторона подала жалобу, потом отозвала, то больше снова подавать жалобу уже не сможет", − заключила Калиева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум