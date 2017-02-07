Новый Гражданский процессуальный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года

7 февраля 2017, 12:36 Комментарии

Новый Гражданский процессуальный кодекс в Кыргызстане вступит в силу с 1 июля 2017 года. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель экспертной рабочей группы по разработке документа Гульбара Калиева.

По ее словам, согласно новому Гражданскому процессуальному кодексу вторая судебная инстанция будет рассматривать только апелляционные жалобы, кассационные же перейдут в Верховный суд.

"В течение полугода будут обучаться судьи, прокуроры и адвокаты. Гражданский процессуальный кодекс переработан, очень много меняется. Первая инстанция будет рассматривать дело в наличии одного судьи. Во второй и третьей инстанциях уже по трое судей. Также изменены сроки обжалования в Верховном суде с двух до трех месяцев. Первые и вторая инстанция будут рассматривать дела в течение 1 месяца", − рассказала она.

Также она добавила, что новый кодекс дополнен 5 главами, где 3 главы касаются детей, в частности вопросов усыновления.

"Первые три будут касаться усыновления ребенка, установления опеки и помещения в детский дом. Все что касается детей, теперь решает только суд. Еще одна поправка касается обжалования действий судебных исполнителей. Также стоит отметить, что порядок рассмотрения административных дел перейдет в новый Административно-процессуальный кодекс. Это глава в АПК касается жалобы на действия госорганов и органов МСУ. Я бы хотела также отметить, что госпошлина выплачивается при подаче иска, ранее же было по результатам рассматривания. И если по действующему кодексу в Верховном суде госпошлина не оплачивается, то по нововведениям и в высшей инстанции оплата предусмотрена. И последнее, хотелось бы подчеркнуть, что сторона сможет подать обжалование только один раз. То есть, если сторона подала жалобу, потом отозвала, то больше снова подавать жалобу уже не сможет", − заключила Калиева.