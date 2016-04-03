Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По новому Уголовному кодексу максимальный срок наказания достигает 15 лет вместо 30По новому Уголовному кодексу максимальный срок наказания достигает 15 лет вместо 30Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"

Таможенники Кыргызстана пресекли контрабанду сигарет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408573-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану осадков не ожидается – прогноз погоды на 8 февраля

Лейла Сыдыкова: "В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15"

В Кыргызстане за 2016 год было произведено около 4,5 млн дал алкогольной продукции – Э.Чодуев

Кыргызстанцы смогут поучаствовать в первой контрольной "Выходи решать!"

Правительство в 2017 году планирует разработать генпланы 31 города Кыргызстана (перечень)

7 февраля 2017, 12:41       Комментарии

Сотрудники оперативной таможни "Юг" выявили факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
По его данным, 3 февраля, в районе водохранилища Торткуль Баткенской области, сотрудниками Оперативной таможни "Юг" было задержано автотранспортное средство марки "Мерседес Бенс 412" под управлением гражданина КР Б.М.М.
"При осмотре грузового отсека обнаружены сигареты марки Winston Xstyle blue в количестве 7 тыс. 500 пачек с акцизными марками Таджикистана. На момент задержания Б.М.М. не смог предоставить соответствующие документы на товар", — рассказали в пресс-службе.
Автомобиль и товар доставлены на ответственное хранение на территорию таможни "Баткен". По данному факту материалы будут переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум