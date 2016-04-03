Таможенники Кыргызстана пресекли контрабанду сигарет

7 февраля 2017, 12:41 Комментарии

Сотрудники оперативной таможни "Юг" выявили факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По его данным, 3 февраля, в районе водохранилища Торткуль Баткенской области, сотрудниками Оперативной таможни "Юг" было задержано автотранспортное средство марки "Мерседес Бенс 412" под управлением гражданина КР Б.М.М.

"При осмотре грузового отсека обнаружены сигареты марки Winston Xstyle blue в количестве 7 тыс. 500 пачек с акцизными марками Таджикистана. На момент задержания Б.М.М. не смог предоставить соответствующие документы на товар", — рассказали в пресс-службе.

Автомобиль и товар доставлены на ответственное хранение на территорию таможни "Баткен". По данному факту материалы будут переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности