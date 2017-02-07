Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возбуждено уголовное дело по факту ограбления китайского ресторанаВозбуждено уголовное дело по факту ограбления китайского ресторана"Караван-сарай": Афганистан и Узбекистан укрепили связи новыми соглашениями"Караван-сарай": Афганистан и Узбекистан укрепили связи новыми соглашениями

В новом Уголовном кодексе возможный максимальный срок наказания составит 15 лет

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-novo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408572-ru.html

Похожие новости

Лейла Сыдыкова: "В Кыргызстане сократили максимальный срок уголовного наказания с 30 лет до 15"

Новый Уголовный кодекс: для заключенных отменили ограничения на получение посылок

Возбуждено уголовное дело по факту ограбления китайского ресторана

По новому Уголовному кодексу максимальный срок наказания достигает 15 лет вместо 30

Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"

7 февраля 2017, 12:54       Комментарии

По новому Уголовному кодексу возможный максимальный срок наказания достигнет 15 лет вместо 30. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовного кодекса КР и кодекса о проступках Лейла Сыдыкова.
Она отметила, что в системе Уголовного кодекса проведена большая работа, где достигнуты многие задачи, и теперь по новой системе Кыргызстан идет на шаг впереди.
"По новой системе наказаний сроки наказания снижены. Если раньше максимальный срок достигал 30 лет то теперь 15, но в особых случаях он может достигать 20 лет, минимальный срок в 6 месяце так и остался", – рассказала она.
Также в новый УК вводится градация наказаний. Теперь не судья будет решать в колонии строгого режима или усиленного сидеть заключенному, а комиссия в ГСИН.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум