В новом Уголовном кодексе возможный максимальный срок наказания составит 15 лет

7 февраля 2017, 12:54 Комментарии

По новому Уголовному кодексу возможный максимальный срок наказания достигнет 15 лет вместо 30. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовного кодекса КР и кодекса о проступках Лейла Сыдыкова.

Она отметила, что в системе Уголовного кодекса проведена большая работа, где достигнуты многие задачи, и теперь по новой системе Кыргызстан идет на шаг впереди.

"По новой системе наказаний сроки наказания снижены. Если раньше максимальный срок достигал 30 лет то теперь 15, но в особых случаях он может достигать 20 лет, минимальный срок в 6 месяце так и остался", – рассказала она.

Также в новый УК вводится градация наказаний. Теперь не судья будет решать в колонии строгого режима или усиленного сидеть заключенному, а комиссия в ГСИН.