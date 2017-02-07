Возбуждено уголовное дело по факту ограбления китайского ресторана

7 февраля 2017, 12:56 Комментарии

По факту разбойного нападения на кафе "Цзи Сян" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Ранее, в ГУВД рассказали о разбойном нападении на китайское кафе, расположенном по улице Абдрахманова Бишкек. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска РУВД.

"По предварительным данным, примерно в 21.55 в кафе ворвались четверо неизвестных лиц в масках. Злоумышленники произвели выстрел из оружия (по предварительным данным обрез ружья с дробовыми патронами), после чего угрожая расправой, применив силу, завладели из кассы денежными средствами в крупном размере. Предположительно 100 тыс. сомов, сумма уточняется", — рассказали в милиции.

На месте преступления работали эксперты, произведен полный осмотр. Внимательно изучаются данные с камер видеонаблюдения на месте нападения.

"На основе собранных материалов следственным отделом УВД Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "разбой УК КР. Принимаются меры по установлению и задержанию преступников, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия", — заключили в МВД.