Мужчина пытался ввезти в КР контрабанду сигарет из Таджикистана

7 февраля 2017, 12:26 Комментарии

Таможенники задержали партию контрабандных сигарет из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По их информации, 3 февраля в районе водохранилища Торткуль Баткенской области сотрудники оперативной таможни "Юг" задержали автомобиль "Мерседес Бенс 412" под управлением гражданина КР Б.М.М.

При осмотре грузового отсека они обнаружили 7500 пачек сигарет марки Winston Xstyle blue с акцизными марками Таджикистана. Документов на товар у мужчины не было.

Машину и контрабандный груз доставили на ответственное хранение на территорию таможни "Баткен".

Материалы по данному факту передадут в прокуратуру Ошской области.