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Таможенники Кыргызстана пресекли контрабанду сигаретТаможенники Кыргызстана пресекли контрабанду сигаретДля осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.АсаналиевДля осужденных больше не будет ограничений на получение посылок, - руководитель экспертной группы Т.Асаналиев

Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"

Источник:
http://kabar.kg/news/tilek-asa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408568-ru.html

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7 февраля 2017, 12:40       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Новый Уголовно-исполнительный кодекс разработан согласно международным стандартам. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил руководитель рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса Тилек Асаналиев.
По его словам, при разработке больше внимание уделялось стороне гуманизма и социализации. То есть целью стало то, чтобы после освобождения осужденные могли полноценно влиться в общество.
"Все эти моменты при разработке были учтены. Так, вводится новая служба по ресоциализации и адаптации осужденных перед выходом на свободу. Также мы ввели закон о неограниченном числе передач, посылок и бандеролей для осужденных. По действующему закону посылку можно было передавать два раза в год, а бандероль 4 раза. Это связано с тем, что осужденным выделяется более 30 сомов. Помимо этого длительные и короткие свидания будут увеличены во времени, чтобы осужденные могли иметь больше возможности общаться с родственниками и друзьями", - пояснил он.
Также Т.Асаналиев сообщил о необходимости строительства новых колоний для экстремистов и террористов и для пожизненно осужденных.
"На сегодня осужденные указанной категории находятся с обычными заключенными. Однако это требует большого финансирования. Кроме того, имеющиеся колонии были построены в Советское время, но по сегодняшним требованиям нужно вводить камерный режим. Также нововведениями убрали усиленный режим. Помимо этого необходимо отметить, что режим для осужденного будет выбирать не суд, как прежде, а специальная служба исполнительного учреждения, куда его отправили. Функции розыска сбежавшего заключенного и расследования преступлений в колонии будут переданы в МВД. Далее создана служба пробации, которая будет заниматься с несвязанными с лишением свободы делами. Эту службу ввели на базе Уголовно-административной инспекции. Для этого опять же нужны новые здания, оборудования и техника", - добавил он.
В заключении Тилек Асаналиев отметил, что новшества, требующие финансовых затрат, вступят в силу с 2019 года, а остальные - с 2017 года. Всего, по его словам, для нововведений понадобится 300-400 млн сомов.

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