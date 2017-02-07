Тилек Асаналиев: "Новый Уголовно-исполнительный кодекс направлен на гуманизацию"

7 февраля 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Новый Уголовно-исполнительный кодекс разработан согласно международным стандартам. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил руководитель рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса Тилек Асаналиев.

По его словам, при разработке больше внимание уделялось стороне гуманизма и социализации. То есть целью стало то, чтобы после освобождения осужденные могли полноценно влиться в общество.

"Все эти моменты при разработке были учтены. Так, вводится новая служба по ресоциализации и адаптации осужденных перед выходом на свободу. Также мы ввели закон о неограниченном числе передач, посылок и бандеролей для осужденных. По действующему закону посылку можно было передавать два раза в год, а бандероль 4 раза. Это связано с тем, что осужденным выделяется более 30 сомов. Помимо этого длительные и короткие свидания будут увеличены во времени, чтобы осужденные могли иметь больше возможности общаться с родственниками и друзьями", - пояснил он.

Также Т.Асаналиев сообщил о необходимости строительства новых колоний для экстремистов и террористов и для пожизненно осужденных.

"На сегодня осужденные указанной категории находятся с обычными заключенными. Однако это требует большого финансирования. Кроме того, имеющиеся колонии были построены в Советское время, но по сегодняшним требованиям нужно вводить камерный режим. Также нововведениями убрали усиленный режим. Помимо этого необходимо отметить, что режим для осужденного будет выбирать не суд, как прежде, а специальная служба исполнительного учреждения, куда его отправили. Функции розыска сбежавшего заключенного и расследования преступлений в колонии будут переданы в МВД. Далее создана служба пробации, которая будет заниматься с несвязанными с лишением свободы делами. Эту службу ввели на базе Уголовно-административной инспекции. Для этого опять же нужны новые здания, оборудования и техника", - добавил он.

В заключении Тилек Асаналиев отметил, что новшества, требующие финансовых затрат, вступят в силу с 2019 года, а остальные - с 2017 года. Всего, по его словам, для нововведений понадобится 300-400 млн сомов.