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На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 70 млн сомов - МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-spetcs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408567-ru.html

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На спецсчет МЧС КР поступило более 70,5 млн сомов

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 70 млн сомов

7 февраля 2017, 12:20       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. По состоянию на 11:00, 7 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР поступило 70 млн 664 тыс 203 сомов 86 тыйын, сообщает пресс-служба ведомства.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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