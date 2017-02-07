7 февраля 2017, 12:30 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Сотрудники Оперативной таможни "Юг" выявили контрабандный ввоз сигарет, сообщили в пресс-службе ГТС.

По их информации, 3 февраля 2017 года примерно в 15:05 часов в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств в районе водохранилища Торткуль Баткенской области сотрудниками Оперативной таможни "Юг" было задержано автотранспортное средство марки "Мерседес Бенс 412" под управлением гражданина КР Б.М.М.

При осмотре грузового отсека был обнаружен товар - "сигареты" марки "Winston Xstyle blue" в количестве 7500 пачек с акцизными марками Республики Таджикистан.

На момент задержания гр. Б.М.М. не смог предоставить соответствующие документы на товар.

В связи с этим данное автотранспортное средство и товар были доставлены на ответственное хранение на территорию таможни "Баткен".

По данному факту материалы будут переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.