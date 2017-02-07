Шариат стал источником гражданского права в Кыргызстане — уместно ли?

7 февраля 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В Кыргызстане за последние два месяца были подписаны изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и принят Кодекс о проступках.

16 декабря Алмазбек Атамбаев подписал законопроект "О введении в действие Закона "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности". Он предусматривает внесение в Гражданский кодекс дополнений, в том числе предусматривающих работу на основе исламских принципов финансирования.

Какие новые нормы внесены Sputnik приводит выдержки из закона, опубликованного в газете "Эркин-Тоо". Все они включены в ГК и вступят в силу через полгода после подписания.

Статья 738 (подстатья 3). Денежные средства по договору мудараба (вложение средств в предприятие) могут быть инвестированы только в те виды деятельности, которые соответствуют стандартам шариата.

Статья 738 (подстатья 5). По договору мудараба заемщик должен представлять инвестору доказательство, что бизнес-проект соответствует стандартам шариата.

Статья 738 (подстатья 18). В договоре шарика каждый из партнеров при создании юрлица должен соблюдать правила и принципы шариата.

Шарика - сотрудничество двух и более сторон, при котором каждый партнер вносит деньги и активы. Это дает им право вести свои дела, используя активы совместной компании.

Статья 738 (подстатья 25). Выгоды от договора иджара (аренда и лизинг) должны соответствовать законодательству и требованиям шариата.

У закона появились как сторонники, так и противники. Редакция Sputnik Кыргызстан выяснила, кто его разработчик, что такое исламские принципы финансирования, и выслушала аргументы заинтересованных сторон.

Отличие исламских принципов от привычных Ключевое отличие - полное отсутствие понятия "процент", это относится как к кредитам, так и к депозитам. Банк вкладывает средства и другие активы в предприятия и получает часть их дохода. Финансовое учреждение делит не только прибыль, но и убытки, то есть риск является коллективным. Таким образом, исламские банки работают как инвестиционные организации.

В исламском банкинге правила согласуются с религиозными канонами. Поэтому запрещены инвестиции в следующие отрасли: производство и потребление алкоголя и табака, порнография, переработка мяса, которое не является халяльным.

Как обстоят дела в Кыргызстане Со слов президента объединения юридических лиц "Союз банков Кыргызстана" Анвара Абдраева, по исламским принципам финансирования в республике работает один банк и одна лизинговая компания.

Всего же в КР, по информации Национального банка, действуют 25 финансово-кредитных учреждений. Общий объем депозитов составляет 107 миллиардов сомов, 93,5 миллиарда выдано в виде кредитов (данные на конец декабря). Однако какая часть кредитов выдана по исламским принципам финансирования, не сообщается - такая разбивка просто отсутствует.

Абдраев добавил, что сейчас комбанки совместно с НБ работают над усовершенствованием нормативно-правовой базы в области исламских принципов финансирования.

Удар по светскому строю? Бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила, что она возмущена новым законом, согласно которому нормы шариата стали источником права. Озабоченность юриста вызвало то, что стандарты исламского финансирования, ранее прописанные в подзаконных актах Нацбанка, внесены в Гражданский кодекс, выше которого по значимости стоит только Конституция.

"Договоры в рамках исламского финансирования должны заключаться по принципам шариата. Но если договор нарушен, ваш спор перейдет в суд, а он выносит решение, исходя из законодательства страны и внутреннего убеждения судьи. Теперь эти дела придется рассматривать на основе шариата, а такого закона у нас нет. Кроме того, нормы шариата в разных странах отличаются. На кого будет ссылаться суд, что делать правоприменителю и как будут решаться дела?"- задается вопросами Сооронкулова.

Она добавила, что религиозные принципы не должны лежать в основе правовой системы, это серьезный удар по светскости государства.

Нацбанк парирует... Национальный банк, который разработал законопроект, ответил на возникшие вопросы. Финансовый регулятор заверил, что судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам страны. Он также пояснил, что есть разница между шариатом как основой мусульманского права и его стандартами.

"Стандарты шариата - это правила и нормы, установленные признанными международными организациями в области исламских принципов финансирования (Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов, Совет исламских финансовых услуг). Они разработаны для финансово-кредитных учреждений, предлагающих исламские финансовые услуги", - написано в ответе на запрос Sputnik Кыргызстан.

В НБ КР отметили, что исламские принципы финансирования позволяют охватить большую часть населения банковскими продуктами, что соотносится с 16-й статьей Конституции.

"Кроме того, стандарты шариата - это международно признанные правила и нормы. Они используются и в других светских государствах", - отметили в Нацбанке, но список стран не привели.

Регулятор указал, что поправки помогут развивать национальную экономику, а также внедрить банковскую практику, которая доказала свою эффективность. Еще одно их преимущество - в законе теперь прописана защита прав клиентов.

Одобряет ли изменения теолог и грозят ли они светскости? Директор независимого аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов считает, что значительная часть населения страны "опутана" кредитами с высокими ставками.

"Нужна конкуренция на рынке, поэтому приход новых игроков выгоден населению. Кредиты у нас выдают под 20-30 процентов, тогда как в Китае - под восемь. Придут исламские инвесторы - и наши банки, чтобы конкурировать, начнут снижать проценты по кредитам или работать по-другому", - считает Маликов.

Теолог напомнил, что 80-90 процентов населения Кыргызстана исповедуют ислам. Так почему бы не пользоваться отдельными нормами мусульманского права, которые доказали свою эффективность?

"Например, у нас в ходу адат (свод традиций и обычаев), а ислам оказал на него огромное влияние", - отметил Маликов.

Никакого удара по принципу светскости не будет, убежден теолог. В качестве примера он привел Израиль, где действует система шариатских судов, глава которых назначается президентом и получает зарплату от государства. Мусульманские и иудейские суды входят в систему светского права Израиля.

Что говорит банкир и на какой опыт он ссылается Президент объединения юридических лиц "Союз банков Кыргызстана" Анвар Абдраев рассказал, что в некоторых банках России и ряда стран Европы есть отделения, которые работают по стандартам исламского финансирования. Он напомнил, что у ближневосточных стран достаточно серьезные финансовые ресурсы.

"Данные нормы являются одним из условий привлечения дешевых и долгосрочных средств. Это однозначно выгодно нашим банкам. Увеличится приток средств, а также количество и виды финансовых продуктов", - считает Абдраев.

Банкир уверен, что новые стандарты не вредят принципу светскости и не "покушаются" на политический строй, - просто вводится новый финансовый инструмент.

"Например, если из Европы к нам приходит новая техника или технологии, это не значит, что мы перенимаем образ жизни европейцев. Не думаю, что данные нормы бьют по устоям государства и мы будем жить по принципам шариата. У нас светская страна, и мы говорим только о принципе ведения бизнеса", - подчеркнул он.

Согласно данным РИА Новости, в 2016 году исламские банковские услуги в России предлагали татарстанский АК "Барс", отделения финансового дома "Амаль" в Казани, филиал "Татагропромбанка" и банк "ЛяРиба" в Махачкале.

По сведениям СМИ, центром исламского банкинга в Европе является Лондон: там действуют несколько исламских банков и окон. В Казахстане работают два отделения ближневосточных исламских банков.