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Кыргызстанцы смогут поучаствовать в первой контрольной "Выходи решать!"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408564-ru.html

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7 февраля 2017, 12:33       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Московский физико-технический институт (МФТИ) проводит первую Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!", сообщила пресс-служба Российского центра науки и культуры в Кыргызстане.
Мероприятие организуют компания "Яндекс" и Министерство образования и науки России.
Контрольная проводится для участников любого возраста вне зависимости от местонахождения. Рекомендуемый уровень - участники, имеющие навыки решения задач не ниже уровня 8-го класса общеобразовательных учреждений. В рамках контрольной предлагается решить 15 задач по физике, математике и информатике.
Проверка работ осуществляется автоматически в тестирующей системе платформы "Яндекс.Контест". Все участники контрольной получают электронные сертификаты. Оргкомитет подведет итоги и опубликует результаты на официальном сайте до 8 марта 2017 года включительно.
Контрольная "Выходи решать!" пройдет 12 февраля с 00.00 до 23.59 по московскому времени.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте МФТИ. Там же можно ознакомиться с положениями контрольной.

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