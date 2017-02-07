Кыргызстанцы смогут поучаствовать в первой контрольной "Выходи решать!"

7 февраля 2017, 12:33 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Московский физико-технический институт (МФТИ) проводит первую Всероссийскую физико-техническую контрольную "Выходи решать!", сообщила пресс-служба Российского центра науки и культуры в Кыргызстане.

Мероприятие организуют компания "Яндекс" и Министерство образования и науки России.

Контрольная проводится для участников любого возраста вне зависимости от местонахождения. Рекомендуемый уровень - участники, имеющие навыки решения задач не ниже уровня 8-го класса общеобразовательных учреждений. В рамках контрольной предлагается решить 15 задач по физике, математике и информатике.

Проверка работ осуществляется автоматически в тестирующей системе платформы "Яндекс.Контест". Все участники контрольной получают электронные сертификаты. Оргкомитет подведет итоги и опубликует результаты на официальном сайте до 8 марта 2017 года включительно.

Контрольная "Выходи решать!" пройдет 12 февраля с 00.00 до 23.59 по московскому времени.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте МФТИ. Там же можно ознакомиться с положениями контрольной.