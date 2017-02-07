7 февраля 2017, 12:22 Комментарии

Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу. Об этом стало известно 7 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Как сообщил министр юстиции Уран Ахметов, первая фаза программы, в рамках которой и выделяются средства, начала работать в Кыргызстане в 2013 году.

"Программа работает по сей день. В рамках первой фазы нам выделили 13 млн евро. Была проведена работа по улучшению системы оказания гарантированной юридической помощи гражданам. В рамках второй фазы программы Евросоюз также намерен выделить грантовые средства в размере 13 млн сомов. Есть 3 направления второй фазы: работа с законами, помощь в судебной реформе и органам прокуратуры", - сказал он.

В итоге комитет одобрил ратификацию соглашения.