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Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408563-ru.html

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7 февраля 2017, 12:22       Комментарии

Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу. Об этом стало известно 7 февраля на заседании Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
Как сообщил министр юстиции Уран Ахметов, первая фаза программы, в рамках которой и выделяются средства, начала работать в Кыргызстане в 2013 году.
"Программа работает по сей день. В рамках первой фазы нам выделили 13 млн евро. Была проведена работа по улучшению системы оказания гарантированной юридической помощи гражданам. В рамках второй фазы программы Евросоюз также намерен выделить грантовые средства в размере 13 млн сомов. Есть 3 направления второй фазы: работа с законами, помощь в судебной реформе и органам прокуратуры", - сказал он.
В итоге комитет одобрил ратификацию соглашения.

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