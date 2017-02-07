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Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформуЕвросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу

Для осужденных на пожизненное заключение необходимо построить отдельно колонию, потому они самые опасные, - глава экспертной группы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408561-ru.html

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7 февраля 2017, 12:27       Комментарии

Для осужденных на пожизненное заключение необходимо построить новую колонию, потому что они самые опасные преступники, находясь в колонии со всеми, они могут совершить еще преступления, им ведь нечего терять. Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса КР Тилек Асаналиев. По его словам, колонии для заключенных - это своего рода Институт преступлений, потому что осужденные учатся друг у друга, как совершать те или иные преступления и некоторых осужденных, необходимо отделить от остальных. Так, необходимо построить отдельную колонию, для осужденных за экстремизм и терроризм.
"Построение новых колоний предусматривает большие средства, минимум 300-400 млн сомов, поэтому, все изменения Уголовно-исполнительного кодекса, где необходимы средства (как построение новых колоний) вступят в силу с 1 января 2019 года, а остальные изменения вступят в силу в 2017 году", - сказал он.
"На данный момент, в колониях есть общий режим, усиленный, строгий, особый режим и тюремный режим. По новому кодексу больше не будет усиленного режима. Также режим, в который определяют осужденных, будет определен не судом, а специальной комиссией, созданной в ГСИН", - сообщил Т.Асаналиев.
Также он сообщил, что теперь, в случае побега осужденных, поимкой преступников будут заниматься не сотрудники ГСИН, а сотрудники Министерства внутренних дел.

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