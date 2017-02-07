Для осужденных на пожизненное заключение необходимо построить отдельно колонию, потому они самые опасные, - глава экспертной группы

7 февраля 2017, 12:27 Комментарии

Для осужденных на пожизненное заключение необходимо построить новую колонию, потому что они самые опасные преступники, находясь в колонии со всеми, они могут совершить еще преступления, им ведь нечего терять. Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-исполнительного кодекса КР Тилек Асаналиев. По его словам, колонии для заключенных - это своего рода Институт преступлений, потому что осужденные учатся друг у друга, как совершать те или иные преступления и некоторых осужденных, необходимо отделить от остальных. Так, необходимо построить отдельную колонию, для осужденных за экстремизм и терроризм.

"Построение новых колоний предусматривает большие средства, минимум 300-400 млн сомов, поэтому, все изменения Уголовно-исполнительного кодекса, где необходимы средства (как построение новых колоний) вступят в силу с 1 января 2019 года, а остальные изменения вступят в силу в 2017 году", - сказал он.

"На данный момент, в колониях есть общий режим, усиленный, строгий, особый режим и тюремный режим. По новому кодексу больше не будет усиленного режима. Также режим, в который определяют осужденных, будет определен не судом, а специальной комиссией, созданной в ГСИН", - сообщил Т.Асаналиев.

Также он сообщил, что теперь, в случае побега осужденных, поимкой преступников будут заниматься не сотрудники ГСИН, а сотрудники Министерства внутренних дел.