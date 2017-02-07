Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более 70 млн сомовНа спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более 70 млн сомовВ Иссык-Кульской области у задержанного за попытку кражи изъяты боеприпасыВ Иссык-Кульской области у задержанного за попытку кражи изъяты боеприпасы

Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страны

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408560-ru.html

Похожие новости

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более 70 млн сомов

Депутат предлагает освободить от должности вице премьер-министра Олега Панкратова

МЧС предупреждает, в ближайшие дни не выезжать на горные участки автодорог

Президент А.Атамбаев посетит с официальным визитом Бельгию

7 февраля 2017, 12:02       Комментарии

Алмазбек Атамбаев принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова, сообщает пресс-служба президента.
В ходе встречи, в которой также принял участие советник президента Калыкбек Султанов, глава государства проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.
"В частности, Жамшитбек Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы – Казарман – Джалал-Абад, Бишкек – Чолпон-Ата – Корумду, Бишкек – Нарын – Торугарт, Ош – Баткен – Исфана, Талас – Тараз – Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек – Кара-Балта. Кроме того, президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны", – говорится в сообщении.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Министерству транспорта завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум