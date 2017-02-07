Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страны

7 февраля 2017, 12:02 Комментарии

Алмазбек Атамбаев принял министра транспорта и дорог страны Жамшитбека Калилова, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи, в которой также принял участие советник президента Калыкбек Султанов, глава государства проинформирован о реализации всего комплекса работ по возведению объектов транспортной инфраструктуры, а также строительству и реабилитации автомобильных дорог в стране.

"В частности, Жамшитбек Калилов рассказал о планах по дальнейшей реализации таких стратегических проектов, как Балыкчы – Казарман – Джалал-Абад, Бишкек – Чолпон-Ата – Корумду, Бишкек – Нарын – Торугарт, Ош – Баткен – Исфана, Талас – Тараз – Суусамыр, а также о подготовке к началу строительства автодороги Бишкек – Кара-Балта. Кроме того, президенту было доложено о планах по содержанию и развитию автодорог местного значения в регионах страны", – говорится в сообщении.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность своевременной и эффективной реализации всех транспортно-коммуникационных проектов в Кыргызстане и поручил Министерству транспорта завершить все запланированные на этот год работы в намеченные сроки, уделив особое внимание обеспечению качества строительных и ремонтных работ.