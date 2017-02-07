Счетная палата не может провести аудит строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС

7 февраля 2017, 12:10 Комментарии

Председатель Счетной палаты Улугбек Марипов в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК отметил, что ведомство согласно закону не может проводить аудит строительства Верхно-Нарынского каскада ГЭС.

"Да, мы получили поручение Жогорку Кенеша провести аудит в течение 2 месяцев, но согласно закону мы не можем провести аудит, так как ВНК является закрытым акционерным обществом", − сообщил он.

В свою очередь депутат Алмамабет Шыкмаматов ("Ата Мекен") отметил, что в законе есть оговорка, согласно которой Счетная палата может проводить аудит таких предприятий по поручению парламента.

Однако Марипов подправил депутата, отметив, что Счетная палата может провести лишь аудит эффективности работы предприятий.

"Предприятие не начало работать, следовательно, мы не можем провести аудит эффективности", − сказал он.

Как было отмечено на заседании, российская сторона также не собирается проводить аудит и просит Кыргызстан нанять международных экспертов.