Депутат опасается, что вопрос строительства Верхне-Нарынского каскада станет вторым Кумтором

7 февраля 2017, 12:27 Комментарии

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК отметил, что еще в 2012 году при подписании соглашения по Верхно-Нарынскому Каскаду ГЭС было ясно, что Счетная палата и генеральная прокуратура Кыргызстана выпала из этого соглашения.

"Я задавал вопрос: почему из соглашения выпала наша Счетная палата и Генеральная прокуратура и тогда правительство не смогло ответить на этот вопрос. И сейчас Счетная палата права, она не может проводит аудит в этом вопросе. Да, тут нужны международные эксперты, но тогда это станет подобно Центере, сколько ушло денег на международных экспертов и до сих пор нет результатов этих экспертов. Не будет ли этот ВНК вторым Кумтором?" − задался вопросом депутат.

Как отметил Абдылдаев, он еще в 2014 году заявлял, что из этого соглашения ничего не выйдет.

Напомним, ранее председатель Счетной палаты Улугбек Марипов сообщил, что ведомство согласно закону не может проводить аудит строительства Верхно-Нарынского каскада ГЭС, поскольку это закрытое акционерное общество.