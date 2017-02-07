Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформуЕвросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу

Депутат опасается, что вопрос строительства Верхне-Нарынского каскада станет вторым Кумтором

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408557-ru.html

Похожие новости

Евросоюз намерен выделить Кыргызстану 13 млн евро на судебную реформу

Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

Счетная палата не может провести аудит строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

Депутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снять

7 февраля 2017, 12:27       Комментарии

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК отметил, что еще в 2012 году при подписании соглашения по Верхно-Нарынскому Каскаду ГЭС было ясно, что Счетная палата и генеральная прокуратура Кыргызстана выпала из этого соглашения.
"Я задавал вопрос: почему из соглашения выпала наша Счетная палата и Генеральная прокуратура и тогда правительство не смогло ответить на этот вопрос. И сейчас Счетная палата права, она не может проводит аудит в этом вопросе. Да, тут нужны международные эксперты, но тогда это станет подобно Центере, сколько ушло денег на международных экспертов и до сих пор нет результатов этих экспертов. Не будет ли этот ВНК вторым Кумтором?" − задался вопросом депутат.
Как отметил Абдылдаев, он еще в 2014 году заявлял, что из этого соглашения ничего не выйдет.
Напомним, ранее председатель Счетной палаты Улугбек Марипов сообщил, что ведомство согласно закону не может проводить аудит строительства Верхно-Нарынского каскада ГЭС, поскольку это закрытое акционерное общество.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум