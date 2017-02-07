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Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Евросоюза в феврале

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354971_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408556-ru.html

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Вооруженные мужчины в масках ограбили посетителей китайского ресторана в Бишкеке

7 февраля 2017, 11:51       Комментарии

В феврале президент Алмазбек Атамбаев совершит официальный визит в Бельгию. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в аппарате президента.
Ранее в представительстве Евросоюза в Кыргызстане сообщали, что в этом году ожидается официальный визит Атамбаева в Брюссель, где расположена штаб-квартира Евросоюза.
"Пока детали прорабатываются. Эта плановая поездка. Будут встречи с руководителями институтов Евросоюза", - сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата Алмаз Усенов.
До конца 2017 года в Кыргызстан приедет и официальная делегация Евросоюза.

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