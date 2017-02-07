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Задержан вооруженный рецидивист, который пытался совершить кражу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354970_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408555-ru.html

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7 февраля 2017, 11:52       Комментарии

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области сотрудники милиции задержали подозреваемого за попытку
кражи и изъяли у него арсенал боеприпасов.
В дежурную часть местного ОВД поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом через окно жителя села Теплоключенка, проживающего на улице Октябрьской. На место преступления незамедлительно прибыли сыщики. По словам свидетелей, человек, пытавшийся совершить кражу, скрылся.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам был настигнут подозреваемый, который прятался недалеко от места преступления.
При личном досмотре у задержанного был изъят рюкзак, где было обнаружено 9 патронов калибра 9 мм, 2 патрона калибра 5,45 мм, 3 патрона от гладкоствольного оружия 12 калибра, а также травматический пистолет "Байкал" и охотничий нож.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый за кражу чужого имущества 23-летний местный житель К. Улан.
"Задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Если раньше он шел на преступления невооруженным, теперь же на преступный путь пошел с целым арсеналом боеприпасов. С какой целью он сделал это, теперь будет выяснено в ходе следствия. Кроме этого, он дал признательные показания в совершении еще 5 фактов кражи, по которым изъяты вещественные доказательства у него дома", - сообщили заместитель начальника ОВД Ак-Суйского района Бакыт Абакиров.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные мероприятия. Задержанный содержится под арестом в СИЗО № 23 г. Каракол.

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