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Депутаты решили заслушать Панкратова, прежде чем предложить его снять

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354972_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408554-ru.html

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Депутаты предлагают снять вице-премьера Олега Панкратова с должности

Депутат предлагает снять с должности вице-премьера Олега Панкратова

7 февраля 2017, 11:57       Комментарии

Депутаты решили заслушать вице-премьер-министра Кыргызстана Олега Панкратова, прежде чем предложить освободить его от должности. К такому решению депутаты пришли на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.
Отметим, предложение об освобождении с занимаемой должности Панкратова внес сегодня, 7 февраля депутат Исхак Масалиев.
Причиной стало то, что он не явился на заседание комитета, где рассматривался вопрос о поручении правительству исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда КР. По этому вопросу Панкратов является докладчиком, однако не пришел.
Предложение Масалиева поддержали и другие парламентарии, в том числе и лидер СДПК Иса Омуркулов, который переспросил депутата, не будет ли он потом отзывать свое предложение.
Затем торага комитета Асель Кодуранова предложила сначала заслушать Панкратова и потом принимать решение, в том числе и учитывать предложение Масалиева о снятии вице-премьера с должности.
Депутаты проголосовали за предложение Кодурановой, в том числе и Омуркулов, чем удивил Масалиева.
После обсуждений депутат Масалиев отметил, что было бы хорошо, если бы вице-премьер пришел и отчитался за выполненную работу, однако если он снова не появится, то готов еще раз предложить освободить его от должности. "Только тогда не поступайте, как сейчас - сначала на словах поддерживаете, а потом голосуете совсем за другое решение", - добавил он.

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